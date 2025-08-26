失眠飲食｜每晚2個奇異果入睡快42%？營養師推薦8種食物改善失眠

失眠飲食｜經常失眠的朋友，無論因為難以入睡，或入睡後易醒，醒來時感覺疲倦，影響工作效率甚至身體機能，若想改善情況，不妨參考台灣營養師建議以下8種有助睡眠的食物。



睡眠不足與各種健康問題有關，包括心臟病、中風、二型糖尿病和肥胖等。（VCG）

失眠飲食｜失眠對女性影響大過男性

失眠可能是一種慢性病，據世界衛生組織研究發現，睡眠困難對女性的影響大於男性，因為女性對於自己情緒的變化比較敏感，容易從中產生焦慮及憂鬱的可能性較大。隨年齡增長，失眠的機會也跟著提高。失眠食物｜睡前2奇異果快入睡42%！改善睡眠質素9種食物白飯杏仁

睡眠困難對女性的影響大於男性，中容易產生焦慮及憂鬱的可能性較大。（VCG）

據台灣營養師蕭瑋霖在社交網站中分享，至少有8種食物可以幫助睡眠，助入眠的食物大多有幾個重點，蘊含色胺酸、褪黑激素、奧米加3脂肪酸、抗氧化物及富含鈣與鎂。

請按圖了解以上營養素與幫助入睡的關係︰

助眠6大營養素

1.色胺酸：與血清素合成有關，血清素則與夜間褪黑激素生成有關，有助入眠。

2.含褪黑激素：幫助安睡。

3.奧米加3脂肪酸：能助褪黑激素生成。

4.鈣：有助神經傳導。

5.鎂：與褪黑激素生成有關。

6.抗氧化合物，包括維他命C、E或黃酮類：能助腦部放鬆及減壓。

營養師蕭瑋霖指出幫助睡眠可借助8種食物來幫手，例如洋甘菊茶、車厘子及堅果等，另外養成睡眠的習慣也是重要，包括睡前減少喝水，避免夜尿頻繁；臨睡前避免進食，尤其是高脂肪類，因容易造成胃部不適。

按圖睇8種幫助睡眠的食物︰

改善失眠8種食物

1. 牛奶：牛奶富含色胺酸及鈣，有助血清素合成，血清素與入眠關；鈣與神經安定有關。



2. 洋甘菊：洋甘菊蘊藏芹菜素（黃酮類）能助睡眠。有研究顯示，連續28天，每天食用270毫克洋甘菊提取物，入睡速度加快15分鐘，夜間醒來的時間減少15分鐘。



3. 雞肉：雞肉在肉類中色胺酸含量較高，特別是火雞肉，色胺酸與血清素合成有關。



4. 香蕉：富含色胺酸，助血清素合成。



5. 車厘子：富含褪黑激素，研究顯示喝車厘子汁，有助提升睡眠質素。研究指連續兩星期，每天喝兩次237毫升車厘子汁，失眠的成年人睡眠時間多1.5小時。



6. 奇異果：富含維他命C，有助抗氧化。研究指一個月內，每天晚上睡前一小時，吃兩個奇異果，與入睡前不進食相比，受試者的入睡速度提升了42%。睡足全晚的概率亦提高了5%，總睡眠時間增加13%。



7. 魚肉：脂肪含量高的魚，富含奧米加3脂肪酸及維他命D。奧米加3脂肪酸及維他命D，助血清素合成。



8. 堅果：尤其是杏仁、合桃，富含奧米加3脂肪酸、褪黑激素、鎂及維他命E，能助睡眠。



