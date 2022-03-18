Omicron｜雪耳雪梨潤肺不成惹痰咳！竹䉀茅根水清熱去毒人人啱

百合、雪耳等是容易惹痰的食材，潤肺、潤喉的湯水或茶，Omicron患者或康復者必須要加倍謹慎，不可胡亂吃喝，避免不能潤肺之餘，仲令痰涎增多。



坊間及網上湧現大量抗病或紓緩病情的中醫藥方、湯水或茶飲，但大家切記要理解個人體質，避免人云亦云，病急亂投醫。

註冊中醫師潘仲恆解釋百合、雪耳、雪梨等滋潤食物，不適合Omicron病患及剛康復者。（尹嘉蔚攝）

百合、雪耳、雪梨滋潤食物 不宜Omicron病患及剛康復者

某些中了Omicron的病者或康復者會有乾咳、唇乾、喉嚨極痛等不適，大家或會自然想到用滋潤食物來紓解，坊間某些抗疫湯水看來溫和，利用百合、雪耳來煲湯；又提議飲雪梨水、蘋果水解喉嚨痛及乾咳。註冊中醫師潘仲恆解釋，其實滋潤的食療不適宜Omicron病者或剛康復者服用，某部分人因肺炎引起肺部產生大量水分，如果再吃滋潤食物，恐加重肺部負擔。至於乾咳，不等於沒有痰，有可能是病人無法或不懂咳痰。

故此，針對Omicron剛康復者，均適宜採用益氣養陰、增液祛痰、清熱解毒來對症下藥，相關病癥才有效紓解，並且避免復陽。



Omicron的病者或康復者會有乾咳、唇乾、喉嚨極痛等不適，但不宜吃潤肺食物，恐加重肺部負擔。（資料圖片）

竹䉀茅根水清熱去毒對症下藥 一家大細可飲

從現代醫學認為，病毒進入身體引起炎症反應。患者可留意小便顏色， 這是最易忽略的。當見到尿液仍然是「超黃」的時候， 最理想需要繼續清熱、利小便。 連餘熱都清理好，其他症狀都會隨即減輕。由於每人體質各異，不少人不知就裡，跟坊間提議或例子吃喝；但可以理解的是，中藥理論中的食物性、味，其中的知識繁瑣，並非一般市民有時間及興趣去理解，因此符合廣泛大眾，包括小朋友及孕婦，性質平和的茶湯—竹䉀茅根水可以應用。

竹䉀茅根水符合廣泛大眾，包括小朋友及孕婦，性質平和，目的是為Omicron患者及剛康復者清熱解毒來對症下藥，相關病癥才有效紓解，並且避免復陽。（尹嘉蔚攝）

【竹䉀茅根水】

做法︰將全部材料洗乾淨。紅蘿蔔可切件。煲滾水後，放入所有材料。水再滾起後，轉慢火煲1小時完成。

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潘醫師指出「麥冬」對咽喉好，對乾咳有療效，亦不會惹痰，而南北杏可以止咳。五指毛桃又稱五爪龍，性味甘，微溫，功效可健脾化濕，行氣化痰，舒筋活絡， 補氣之餘又不燥熱 。

如果咳嗽已有一段日子，喉嚨又痕又痛，康復後持續地咳，但就不停飲滋潤飲品去紓緩並不理想。此外，春天氣候潮濕，同樣不適合吃渴滋潤食物。



按圖有竹䉀茅根水食材功效︰

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除了竹䉀茅根水，潘醫師亦有一些囑咐，患者/病癒者的飲食宜忌，包括可以吃甚麼水果避免惹痰，不宜吃哪些食物避免加重肺部負擔，「陳皮水」的製法來調理身體，吃飯、粥卻不可吃粉麵，中西藥雙管齊下但要如何服食等議題，下篇再詳盡解釋。