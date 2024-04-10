揀冰鮮雞貼士｜黃皮白皮雞口感味不同？揀雞5招雪前多1步延長保鮮

冰鮮雞為什麼有些雞皮較黃，有些雞皮較白？牠們的味道和口感有沒有分別？蒸煮煲湯應該選黃皮，還是白皮？雪藏雞和冷凍雞想延長保鮮期限，怎樣儲存其實各有不同，只要用對方法，冷凍或冰鮮雞也可做出肉質嫩滑的鮮雞菜式！



燜雞宜選什麼雞？(資料圖片)

超市、凍肉店的冰鮮雞種類多多，少爺雞、三黃雞、走地雞什麼都有，而且全部處理乾淨，省卻不少工夫。不過，怎樣才選購到新鮮靚雞？

按圖看黃皮或白皮雞的7種常見雞隻：

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冰鮮雞買幾重最好？

買雞是否大隻肥美就好？冰鮮雞、冷藏雞有沒有新鮮程度之分？健康農場產品推廣部主管姜瑞樺（樺女）指冰鮮雞的新鮮程度取決於運送時間、銷售速度及儲存環境。因為冰鮮雞一般來自廣東一帶，由於運輸距離較短，能於屠宰後一天內送達香港。如果想知是否新鮮，樺女教大家可從以下五5方面評估。

按圖看選購冰鮮靚雞5大貼士：

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1.查看包裝上屠宰日期：

於購買前一天屠宰最新鮮。

2.留意雞隻表面顏色：

看雞隻是否有光澤，如表面呈啞灰色，失去光澤，即代表家禽擺放的時間較長。

3.按雞肉是否結實有彈力：

較新鮮的冰鮮家禽會較挺身，用手輕按表面會有較結實和回彈感覺。如雞隻表皮黏滑，按下時沒有結實和回彈感覺，很大機會雞隻數天前已被屠宰。到港已第三天或以上的冰鮮雞，口感和肉味均會流失。

4.用作燜煮時宜選較大雞隻：

建議選重1.2-1.4公斤或以上的雞，因為燜煮時間較長，較大的雞燜煮後不會縮細太多，出現骨多過肉的情況。

5.用作爆炒時宜選較細雞隻：

不太厚肉的雞種，約重0.9-1.1公斤較適合，因炒的時間較短，較易熟，不會煮至肉質過老。

白皮雞肉味濃 黃皮雞香口嫩滑

冰鮮雞之中，表皮較白謂之白皮雞，表皮較黃的謂之黃皮雞。黃皮雞皮下脂肪較多，肉質嫩滑，較適合煎或炸。白皮雞則一般以土雞較多。土雞，又稱走地雞和放生雞，因為放生在山林間，以大自然昆蟲為食糧，活動量大，甚至能飛行。肌肉較結實、有嚼口、雞味較濃、骨帶硬，一般比較適合年輕人或中年人士。若喜歡較為嫩滑口感的，可選擇黃皮雞，因其香口嫩滑，特別適合長者和小朋友。

冰鮮雞分水冷、風冷兩大方式處理

冰鮮雞的製作方式主要分傳統水冷和風冷兩種。水冷方式，會把雞隻放在冷水池中浸泡，但降溫過程中有機會滋生細菌並出現交叉感染，若長時間浸泡也會令肉質失去鮮味和彈性。而風冷方式，即指雞隻被屠宰後，以冷風降溫至攝氏0-4度，然後進行保鮮處理及包裝。樺姐指健康農場的家禽都以風冷技術處理，相對過程較乾淨衛生。

冰鮮雞延長保鮮期貼士

新鮮或冰鮮肉類，樺姐建議冷藏於攝氏零下18度，並於一星期內室溫下自然解凍。因為冰鮮肉類屠宰的時間近，如按上述方式存放，無論營養、肉味和口感都不會有太大影響。

若儲存超過一星期，冰鮮肉類就會產生冰晶，肌肉組織紋理被扭曲，肌肉就會喪失原有彈性。本身的營養和味道會於解凍時隨着冰晶一起流失。

按圖看冰鮮雞最佳保存方法：