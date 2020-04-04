【剪雞貼士】唔想只食手撕雞？按壓鬆關節學識5個小撇步剪雞0難度

雞，無論白切雞、豉油雞、貴妃雞、海南雞...要自家炮製，不太困難，最難的其實是把煮好的雞斬件，擺盤還原，胸背髀翼，四肢健全。看傳統師傅「斬雞」，手起刀落，游刃有餘，但看就容易，做起來卻甚有難度，尤其新手下廚，如何拿穩菜刀也未必知道。剪雞，相對完成度較高，我也是第一次剪，已經大成功了！只要記住以下5個小撇步，跟足每個步驟，你都一樣做得到！

攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪片：陳錦超

剪雞之前，其實我們也曾邀請過大廚教斬雞，雖然方法簡單，照辦煮碗，按部就班，成功不難，但不少讀者卻反映家中沒菜刀，或是帖板太薄，好像很困難。甚至有人因為不懂切雞，不敢嘗試下廚整雞，又或每次只吃「手撕雞」。「手撕雞」固然方便，但想大時大節出得大場面，還是學懂剪雞吧！

很老土卻實用，工欲善其事，必先利其器，剪刀不能太鈍，所說的當然是廚剪，不是一般鉸剪，最好更是骨剪，剪雞骨時更容易。而且要讓雞待涼，別急着一弄好雞隻，便趁滾熱辣時動手，一來會灼傷，或根本無法好好拿穩雞隻，又怎會剪得好？二來雞皮會黐手，容易弄破。

剪雞，對入廚新手來說比斬雞容易得多。

按圖看「剪雞」步驟逐格睇：

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看完剪雞步驟，是否不是想像般困難吧？歸納以下5個小貼士，掌握重點事半功倍。（請按圖）

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學懂剪雞了，可以放膽炮製雞菜式吧，不妨參考以下幾個雞食譜：

【蒸雞食譜】電飯煲蒸雞 鮮味嫩滑免睇火（附斬雞教學短片）

【海南雞飯食譜】電飯煲版雞飯一鍋過 黃薑斑蘭葉添東南亞風味

電飯煲海南雞飯食譜

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