三姐食譜｜番茄炒滑蛋免水汪汪不敗6貼士　切番茄2招完整不流汁

三姐（蕭秀香）聯同姜麗文（Lesley）主持《三餸一湯》，示範簡單家常菜，不論抗疫與否，實用的貼士也叫入廚人士獲益良多。



姜麗文（Lesley）首次主持烹調節目，與三姐（蕭秀香）合拍《三餸一湯》。

番茄炒滑蛋加芡實 健脾益腎增嚼感

番茄炒蛋是家喻戶曉的家常菜，有人喜歡多汁軟腍，有人喜歡少汁清爽，因此家家戶戶的番茄炒蛋自成一格。三姐的番茄炒滑蛋，加入新鮮芡實，俗稱「雞頭米」來增加咀嚼感。芡實的食療功效有除濕、健脾、止瀉、益腎的作用。新鮮芡實本身味淡、質硬，三姐將新鮮芡實浸於上湯，並蒸軟待用。

至於，番茄去皮或否則隨個人喜好，番茄皮本身含食用纖維及茄紅素，營養豐富，如果想減省去皮步驟，不用煲水灼番茄，在炒番茄時順便去皮也可。

三姐的番茄炒滑蛋，加入新鮮芡實，芡實的食療功效有除濕、健脾之用。（《三餸一湯》截圖）

按圖看三姐不敗番茄炒滑蛋做法︰

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三姐不敗番茄炒滑蛋貼士要點︰

1.新鮮芡實質地堅硬，需先蒸軟。

2.揀中型尺寸的番茄，尾部稍尖，適合炒；尺寸大的番茄，汁多鮮甜，宜用於沙律。

3.避免用大火爆蒜塊，以防燒焦。

4.番茄皮在番茄煮腍後已自動剝離。

5.雞蛋可代替生粉水，吸收番茄過量的水分。

6.不拂勻雞蛋，保留蛋白、蛋黃二色。



揀中型尺寸的番茄，尾部稍尖，適合炒。（《三餸一湯》截圖）

炒番茄要挑戰哪種尺寸最恰當？ 中型尺寸，有番茄味，亦不及大尺寸的番茄太多果汁。 用甚麼可代替生粉水，吸收番茄過量的水分。 雞蛋 炒番茄一定要去皮？ 番茄去皮與否隨個人喜好，番茄皮本身含食用纖維及茄紅素，營養豐富。

資料來源︰TVB《三餸一湯》/ big big channel

切番茄妙招完整不流汁 凹處下刀

切番茄時，想避免茄汁、茄籽不會四處飛濺，記得從番茄的凹陷處下刀。細心觀察一下番茄的形狀，並不是完整的球形，尤其是番茄的頂部，凹凸不平有起伏。做番茄炒蛋，要完整切出番茄塊，也可避免菜餚「水汪汪」，果汁及果籽被保留，也可獲得番茄最完整的營養。

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切番茄塊，從凹陷處下刀。（VCG）

按下圖參考完整切番茄塊的方式︰

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急凍10分鐘切片切粒更方便

將番茄放入雪櫃急凍10至15分鐘後取出，讓番茄籽稍微凝固，無論切塊、切片或切粒都方便，茄汁也不會通處流。急凍的時間不要過久，否則急凍再解凍，番茄的口感會變得軟爛。若是用於磨茄蓉，獲取濃縮的番茄風味，急凍後再解凍的番茄最適合。

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