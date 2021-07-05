三餸一湯｜番茄濃湯+麻醬番茄+番茄薯仔燴飯+番茄蛋拌麵

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-07-05 12:46

夏天水果當造，多汁的番茄可止渴解暑。番茄是蔬菜還是水果？科學家確認為番茄是花的子房，番茄裡面有種子，因此番茄是水果，它又稱為西紅柿，原產於中美洲和南美洲。以番茄作的菜式實在多不勝數，麻醬番茄、番茄炒蛋、番茄濃湯…在炎夏裡享受番茄大餐，醒胃生津。

番茄濃湯

30分鐘簡單西湯超濃茄味 增強免疫力美顏助減肥

控制熱量吸收、補足水分及攝取足夠纖維，以菜湯代正餐，加適量碳水化合物及蛋白質，已能飽腹，有助減肥、持續地保持磅數不反彈及排毒。菜湯中特別推介番茄濃湯，可熱飲亦可冷藏成「凍湯」，在炎熱天氣下享用份外滋味，酸甜的番茄十分醒胃。

番茄濃湯食譜

麻醬番茄

夏日最佳消暑冷盤 15分鐘的簡易星級美食！

麻醬番茄，簡單又快捷，夏天最好的冷盤。紅卜卜、大大個的番茄，賣相討好，配上日式麻醬令人食慾大開。番茄有豐富的茄紅素、維他命C和膳食纖維，有助清除體內自由基，預防老化，而膳食纖維可保健腸道。

麻醬番茄食譜

番茄薯仔燴飯

香濃惹味超開胃 懶人簡單做法速速開飯

番茄薯仔燴飯絕對是懶人的福音，亦是一個人開飯的理想選擇。加點茄汁及茄膏炒番茄，不放鹽也不相干，但記得要加糖來引爆番茄的香甜味。然後將預先炒香的蘑菇片或薯仔粒一起翻炒，趁汁醬漸漸由稀轉稠之際，加入白飯拌炒均勻至上色，如果想吸收多少少食用纖維，不妨用糙米飯也可。

番茄蛋拌麵

水潤香甜 簡易家常菜這樣做色香味全

番茄炒蛋，這道家常菜無人不曉，易入門卻難精，掌握雞蛋、番茄分開炒，最後才將兩者結合，也可做到出得廳堂的番茄炒蛋。煮起的番茄炒蛋，隨喜好下飯及拌麵，配白麵其實很好。一般來說，非油炸麵的鈉質偏高，而番茄及雞蛋的鉀質卻非常豐富，減鈉足鉀以防高血壓，高鉀食物可排走體內多餘的鈉質，所以白麵跟番茄炒蛋，兩者在營養平衡及味道上真正是相得益彰。

番茄蛋拌麵食譜

【同場加映】番茄︳是水果？還是蔬菜？番茄生吃熟吃各有好處7大功效你要知

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