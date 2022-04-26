糙米營養｜減肥排毒降血糖　專家教2道糙米料理加番薯瘦身通便

所有主食中，台灣生機飲食專家王明勇最推薦糙米。



他說，糙米對於瘦身、懷孕期營養補給、改善皮膚及便祕狀況都有幫助，也能預防糖尿病、動脈硬化、心血管疾病都有幫助，推薦2道糙米料理，促進新陳代謝，幫助排毒、通便。

糙米3大營養素（按圖👇👇👇）

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1. 膳食纖維

對於減肥的人來說，吃糙米比吃白米還要好，主要是因為白米當中完全是澱粉，而糙米中除了澱粉之外，還提供了豐富的膳食纖維。

膳食纖維能幫助腸胃道進行消化吸收，增加排便順暢，減少毒素堆積體內阻礙代謝功能，且膳食纖維還有增加飽足感的效果，避免一餐吃進太多食物，相較於份量相同的白米飯，糙米飯的熱量也比白米低。

2. 鉻

糙米中含有鉻能幫助胰島素作用，協助葡萄糖和提升脂肪代謝效果，抵抗肥胖及糖尿病。

3. 維他命B雜

豐富維他命B雜可以協助熱量轉化，改善皮膚狀況、促進腸胃功能。

糙米食譜（按圖👇👇👇）

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食譜1：番薯糙米飯

材料：糙米4杯、黃肉番薯2個、水5杯。

調味料：海鹽1小匙、昆布1片。

做法：

1. 將糙米洗乾淨泡水3小時，番薯去皮洗淨後切塊備用。

2. 將昆布洗淨後加5杯水泡10分鐘後，加入泡好的糙米及番薯、海鹽，用定溫電飯煲煮成番薯糙米飯。



食譜2：番薯糙米漿

材料：番薯糙米飯1碗、溫水3碗。

調味料：寡糖1匙。

做法：將煮好的番薯糙米飯加水及寡糖，以全食物調理機攪打即可。



糙米有哪些好處？ 含豐富膳食纖維，減少體內毒素堆積；當中的鉻助胰島素作用，抗肥胖及糖尿病；維他命B雜助熱量轉化，促進腸胃功能，改善皮膚.... 糙米怎橏吃有助排毒？ 可做番薯糙米飯、番薯糙米漿，可參考這食譜

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】