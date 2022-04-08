減肥｜不吃早餐致身體代謝慢易肥胖？營養師教你健康早餐組合

你每天都有吃早餐嗎？不吃早餐會變胖嗎？營養師提醒，減重者提高代謝，早餐千萬別省略。



以下教你選對食物，早餐隨機搭配起來至少上百種組合，讓你早餐吃得均衡、健康瘦。

為什麼沒吃早餐還是瘦不下來？（按圖👇👇👇）

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台灣營養師宋明樺表示，不論要減重或維持健康，早餐都非常重要！因為當我們晚上睡覺休息時，身體的代謝會自動下降，起床後如何把代謝率拉高，其中之一就是要靠「吃早餐」；早餐就像開機的鑰匙，少了鑰匙，身體就會處於緩慢的待機狀態，等到吃了午餐才讓代謝明顯提升就太慢了，這也是不少人每天沒吃早餐還瘦不下來的原因。

因此，正在減重或是正準備開始減重迎接夏天的你，早餐一定要吃，而且要正確吃！宋明樺提醒，早餐最好單純一點，以原型食物為主，避免吃加工產品，並且慎選飲品要少糖，而除了攝取優質蛋白質、澱粉類食物之外，也要搭配一點蔬果更均衡；另外，食材不論單吃或是烹煮，都要善用好油。

食材隨手可得，每天自由變化搭配

不過，有些人經常早餐吃到膩，宋明樺分享，不論是家中自備，或是從早餐店、便利商店購買，都可以利用以下隨手可得的食材，搭配出上百種不同的變化。

減肥如何吃早餐？（健康2.0授權使用）

高纖蔬果：以當季當令為主，例如青瓜、車厘茄、奇異果、蘋果、香蕉、番石榴、便利商店生菜沙律。

澱粉類：以粗食為主，例如番薯、全麥吐司或麵包、雜糧饅頭、燕麥片、原味粟米榖片、三角飯糰。

蛋白質類：雞蛋、里肌肉片、吞拿魚罐頭、低鹽芝士片、原味乳酪。

飲品類：黑咖啡、無糖拿鐵、無糖紅茶、低脂鮮奶、低糖豆漿、無糖鮮奶茶。

油脂類：各式原味堅果、無糖芝麻粉、橄欖油、苦茶油、小麥胚芽粉。



宋明樺說，以上食物品項隨機搭配有超過400種以上的組合，花一年時間都吃不完，早餐只要選對食物，就可以吃得均衡、健康又多變化。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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