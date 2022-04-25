漢堡扒貼士｜YouTuber製漢堡扒加1種材料濕潤爆汁　百萬人熱捧

漢堡扒是日本人的家常菜之一，用來配燒汁或拌咖喱飯就最好不過了。之前有日本人分享過，讓漢堡扒鬆軟多汁的技巧，而另一位YouTuber兼食譜書作者，就指在製作漢堡扒的過程中，加入一種蔬菜，可令漢堡扒有爽脆和爆漿的口感，而且吃多了也不怕膩！



（YouTube截圖：料理研究家リュウジのバズレシピ）

漢堡扒濕潤爆汁 加芽菜勿切！

日本煮食YouTube頻道「料理研究家リュウジのバズレシピ」擁有288萬訂閱，更被出版社睇中，推出多本食譜書。今次要分享他的其中一道超簡單料理——芽菜炸彈！這個食譜在YouTube上有逾百萬人觀看，其後更被收錄在他的食譜書《惡魔的餐桌：讓人吃一口就上癮的超美味料理116道》，原來リュウジ在製作漢堡扒時混入了芽菜，讓它更Juicy，吃起來濕潤爆汁！他特別提醒，芽菜別要事先切段，要在混合免治肉時用手搓及折斷芽菜，這樣才能確保芽菜的水分跟免治肉的肉汁完全融為一體，提升層次。他亦分享了其他做漢堡扒的小貼士，下圖會有更詳盡講解。

請按下圖睇YouTuberリュウジ製作芽菜炸彈的材料、步驟和貼士：

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リュウジ試食後大讚：「超級好吃！」（YouTube截圖：料理研究家リュウジのバズレシピ）

リュウジ芽菜漢堡扒食譜



材料：

免治豬肉170克

芽菜100克

鹽少許

黑椒少許

中華調味醬半茶匙

麻油1湯匙



做法：

1.把免治豬肉、芽菜、鹽、胡椒、中華調味醬搓勻，搓的其間也花點力把芽菜折斷，讓它更完美地藏在免治肉中間。

2.搓得差不多之後，把免治肉分成兩份，搓漢堡扒時用指頭在中間壓一個凹位。

3.鑊燒熱，下麻油起鑊，加蓋，並以中火煎漢堡扒兩面各3分鐘，上碟後再灑上黑椒即成！



リュウジ指這道菜真的非常非常簡單，就算醉住煮都冇問題，他又提到，如果你想的話，可以把黑椒換成柚子胡椒，味道更特別。有台灣網民亦試過照做，但她把豬肉換成雞肉，也一樣可以。筆者看著這道菜，即使平時不太愛芽菜，也覺得這樣的煮法較易被接受。雖然平時我們統稱銀芽、綠豆芽、大豆芽等做芽菜，但三者有所不同，而今次リュウジ所用的就是當中的綠豆芽。若你想搞清楚綠豆芽、銀芽與大豆芽的分別，以及了解芽菜營養，可參考下文。

芽菜營養｜降血糖抗氧化怎煮營養免流失？銀芽大豆芽綠豆芽要識分

リュウジ用的是這種綠豆芽。（資料圖片/鄧穎琪攝）

資料來源：料理研究家リュウジのバズレシピ