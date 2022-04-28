入廚貼士｜代替蒸架手套削皮刀　筷子8個隱藏用途成萬能廚房幫手

平平無奇的筷子，居然隱藏這麼多妙用，內地網民經常透過社交平台分享各樣生活智慧。筷子除了夾餸，輔助進膳之外，還有8種用途！



筷子可以一雙，也可單隻使用，當孤軍作戰的時候，可以充當叉子/籤；當多隻筷子聚集起來時又可代替蒸架等，看以下各個筷子用處來幫助解決入廚時的大小疑難。

1.充當護手器

炒薯仔絲，先要令大薯仔變成細絲，不用刀切的話，用菜絲刨非常便捷。當薯仔削到最後，因尺寸變小，手拿時顯得笨拙，稍一不慎可能弄傷手。此時用一根筷子插到薯仔裡，拿着筷子移動薯仔削成絲，用來充當護手器非常實用。

按圖看筷子的8個隱藏用途︰

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2.代替膠手套

削淮山（山藥）怕觸發敏感令手部痕癢，預防措施就是一根筷子。跟削薯仔一樣的做法，將一根筷子插到淮山裡，配合菜刨操作，轉動淮山以助去皮，雙手再不用接觸淮山，削皮時就不怕手癢。

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3.變作刨皮刀

用筷子刨節瓜皮，大家有沒有試過？不只是乾淨，而且不浪費節瓜肉。多數人用刨皮器或用小刀的刀背來刮節瓜皮，當然是十分乾淨。原來用一根起角的筷子也可以將節瓜刨得乾淨。

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4.避免滾瀉溢鍋

煮湯、煮麵、煮粥時想避免滾瀉，一個傳統的方法就是利用一雙筷子擺在鍋上，當冒起的氣泡撞到筷子，便會自然下墜或爆破，水位被減低，水蒸氣亦有空間排出，防止溢鍋。

5.充當置物架

在用微波爐翻熱飯菜時，如果要叮一份以上的話，微波爐內腔容不下多份的分量，尤其是當食物盒或餐盤過大的時候。用一雙筷子，分開擺放充當置物架，放在餐盒上，然後再疊上另一個餐盒，便能輕鬆增加微波爐的使用空間。

6.充當蒸架

蒸包、蒸餸，找不到蒸架，可找筷子來解決。鍋內注滿水之後，放入多雙筷子並拼湊成一排，再放上要蒸的食物，水不會沾到食物。

7.輔助包雲吞

雲吞是廣東、上海等地美食，在家裡包雲吞時，用一根筷子貼着雲吞皮一角，再順勢捲，包住餡料，最後對角捏著，拉出筷子，便完成了簡單的小雲吞。

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8.充當引流管

由寬口器皿倒水、奶或果汁至窄口器皿，經常倒瀉。只要在瓶口放一根筷子，就能輕鬆引流，不怕灑在桌上。

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參考資料︰摩登主婦小紅書

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