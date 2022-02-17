鼎爺食譜｜冬菇海味燜節瓜關鍵一步透身又甜　刨節瓜皮用筷子搞掂

冬菇海味燜節瓜聽來普通，細心留意燜節瓜的細節，去除青口鬚及處理乾瑤柱的竅門，此道家常小菜是值得學習的。近來綠葉菜價格上漲，瓜果類相對較平，即使是蝦米炒粉絲燜節瓜已是不錯的簡單家常菜。



冬菇海味燜節瓜（阿爺廚房影片截圖）

冬菇海味燜節瓜 節瓜燜焗後易透身更甜

鼎爺除了煮功夫菜外，有時也會煮家常小菜，易學易做的包括冬菇海味燜節瓜。先將節瓜去瓤、切件，冬菇浸軟瀝水後加薑汁、豉油、糖及麻油醃味；瑤柱、銀魚仔亦要浸軟備用。新鮮的青口需用鹽水浸1小時，待它們吐沙，再用刷將殼上的雜質刷淨，並去掉連接青口肉的足絲。然後，將青口放入滾水裡煮至開口，取出青口肉。油鑊燒熱後，加些薑片炒香，接著加入節瓜、冬菇、瑤柱、銀魚仔和清水一起煮，待節瓜煮至軟身，加麻香XO醬和青口炒勻，再次翻滾後冚蓋焗2分鐘，節瓜經燜焗後更易熟透，並釋出更多甜味，之後打開蓋用生粉水勾芡，炒勻完成。

請按下圖看冬菇海味燜節瓜食譜及入廚貼士︰

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鼎爺【冬菇海味燜節瓜】食譜

材料︰

節瓜600克、冬菇30克、瑤柱50克、銀魚仔50克、新鮮青口400克

醃料：薑20克、豉油1湯匙、麻油1茶匙、糖1茶匙

調味料：麻香XO醬3湯匙

做法︰

1.節瓜洗淨後去皮、去瓤及切件。

2.冬菇洗淨後浸軟，瀝水後加薑汁、豉油、糖及麻油醃味。

3.瑤柱、銀魚仔洗淨後浸軟。

4.新鮮青口用鹽水浸1小時待吐沙。

5.用刷將青口殼上的雜質刷淨，去除連接青口肉的足絲。

6.青口放入滾水煮至開口，取出青口肉。

7.燒熱油鑊，加薑片炒香，加入節瓜、冬菇、瑤柱、銀魚仔和清水。

8.待節瓜煮至軟身，加麻香XO醬和青口炒勻，翻滾後冚蓋焗2分鐘。

9.最後用生粉水勾芡，炒勻上碟。

節瓜刨皮用筷子乾淨不浪費

毛茸茸的節瓜皮，多數人用刨皮器或用小刀的刀背來刮，基本上已乾淨。原來用一隻起角的筷子也可以將節瓜刨得乾淨又不浪費瓜肉。

按圖了解看比較︰

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以上測試結果顯示，想節瓜保留青翠的表皮，又不浪費任何瓜肉，最佳方法便是以筷子或刀背輕輕刮除表皮，不損丁點瓜肉，也可把毛毛除掉。

參考資料︰big big channel/ TVB《阿爺廚房》