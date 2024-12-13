淮山處理方法｜免手套淮山去皮不痕癢2招　紫心淮山=紫心番薯？

鮮淮山去皮，大多數人雙手接觸過淮山皮也會發癢、發紅，雖然不適會隨時間減退，但痕癢難耐令不少人因此而避免食用，錯過攝取淮山的營養。其實淮山去皮除了戴手套，還有其他簡單方式刨淮山皮不怕手癢。



去淮山皮也不會手痕有最佳方法。（VCG）

淮山處理方法1：帶手套

最直接方法，當然是帶手套處理淮山，阻隔致痕物質。但亦有些人對膠質手套敏感，或沒有手套時，還可以參考以下其他方法。

淮山處理方法2：浸熱水

淮山的黏性物質讓人體皮膚產生騷癢，熱水可以去除這些物質，刨淮山皮前將熱水燙在淮山上，浸泡數分鐘後，再進行刨皮。

淮山處理方法3：筷子

拿一根筷子幫手，目的是避免雙手皮膚接觸到淮山的黏液。將一根筷子插在淮山中間，好像吃炸串燒般轉動淮山，另一隻手拿起刮刀刨皮，便有效減低致痕的機會。

如果皮膚產生癢感，不妨用熱風吹一吹，或將雙手浸於帶些微燙感的熱水內，慢慢地癢感會消除。



按圖睇去淮山皮不手痕的三個方法︰

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淮山常見有4種？紫心淮山=紫心番薯？

淮山有鮮淮山及乾淮山之分，而鮮淮山中常見亦有4種：山藥、薯蕷、淮山及紫心淮山（紫芯番薯），四者之間皆有分別。

山藥：一般都比較粗，頭比較粗大，其餘部分較細，表皮較光滑，簡單刷洗後表皮會變滑，由於是人工大量種植的關係，含有較多水分，切開了一會後，切口會變黃。

淮山：淮山的表皮有許多似鐵鏽的天然斑點，而且不易洗掉，需要較用力清洗，質地比山藥較堅硬細膩，不易折斷，因密度較大，拿上手時有點重，切口的乳白色也能維持較長的時間。

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（左）紫心番薯（紫心淮山purple yam）；（右）紫薯（紫番薯purple sweet potato）常被混淆。蒸熟後的紫心番薯味淡，有少少嚼勁，紫薯味甜，肉質粉細。（尹嘉蔚攝）

平日見到日本超市有薯蕷，其實就是山藥，俗稱山薯或長芋，體粗，味淡，在日本料理中，多被磨成蓉生吃，拌白飯或烏冬同吃。

紫心番薯：其實屬淮山並非番薯，簡單而言即是「紫心淮山」（purple yam），又可稱為「參薯」。它的外皮粗糙，有紫色或啡色，身形短而飽滿，比較乾身，澱粉量多。外界常混淆紫心番薯及紫薯。

紫薯：屬甘薯類，紫薯熱量較紫心番薯低，紫薯肉質相對軟滑。

按圖了解山藥、薯蕷、淮山及紫心淮山的分別︰

山藥頭大身細，表皮比淮山光滑。

薯蕷體型更粗。

淮山表皮有天然斑點，較堅硬及重。

紫心淮山即是紫心番薯，外皮粗糙，身短飽滿。

