洗筷子貼士｜筷子洗唔淨比廁板髒8倍！專家教5正確洗法整把搓最錯

洗筷子貼士｜去茶餐廳食飯，侍應總會多遞你一個杯水，那不是用來喝的，而是用來洗餐具，如：筷子。其實洗筷子也有學問：整把搓，或單支竹筷、木筷用百潔布大力捽，都是錯誤的洗筷子方法，隨時惹菌入肚，長遠或影響健康。如何洗才叫正確？



洗筷子｜哪種最惹菌？比馬桶蓋髒8倍

筷子洗完就乾淨？台灣輔英科技大學保健營養系助理教授李政達曾進行筷子檢測，結果發現清洗後的木筷、竹筷、仿瓷筷子的含菌量仍超過標準值的200個單位。洗完的木筷細菌含量最高為660個單位，比標準值高出3.3倍。有坑紋的竹筷子，清洗後的含菌量為13000個單位，比普通竹筷子只有350個單位高出37倍。若將單位換成細菌數，每克約含10億的細菌，有坑紋的竹筷子比馬桶蓋污穢7-8倍。洗筷子似乎看似簡單，其實不少人都洗錯！

洗筷子｜最錯方式 整把筷子來回搓

將筷子在手心來回滾動清洗可能是不少人洗筷子的方式，專家卻認為這樣洗筷子絕不周全。筷子上如有圖案，用來定色的重金屬物質因磨擦而掉落，如果筷尖有凹槽設計，整把筷子來回搓洗，根本無法徹底洗淨污垢。

將筷子在手心來回滾動清洗，根本無法徹底洗淨污垢。（photo AC）

按圖了解洗筷子正確方法︰

洗筷子5個正確方法

1. 應單支清洗

切勿將整把筷子在手心來回滾動搓洗，這無法徹底洗淨污垢。任何材質都應單支清洗，使用百潔布的海綿部分來回刷淨，尤其是竹筷、木筷。

2. 用海綿部分清洗

如果用百潔布粗糙部分大力刷筷子，會在筷子上留下不少微細刮痕，反而更易潛伏細菌與病毒。用海綿部份便不會弄損任何材質，將筷子一根、一根仔細地擦拭，洗淨油漬和口水。

3. 順著細縫清洗

筷尖有凹槽、坑紋設計，更要順著細縫清洗，加強潔淨。

4. 洗完放通風位置

洗完的筷子，要先放在通風位置，待水分完全瀝乾。不宜未抹乾就放在筷子筒或乾碗機，否則擺放筷子的下方會因長期潮濕而發霉及發黑。

5. 避免使用有刮痕或有斑點狀的筷子

當筷子表面出現刮痕，或有斑點狀痕跡，應避免使用。如見木筷及竹筷起毛邊，便容易滋生細菌，不應再使用，沒有出況的筷子也應該定期消毒，每星期要消毒一次。

用海綿部份才不會弄損任何筷子材質，一根、一根仔細地擦拭，洗淨油漬和口水。（尹嘉蔚攝）

有坑紋的竹筷子，筷尖凹槽位置最易藏污納垢，要順著細縫清洗，加強潔淨。（Unsplash）

消毒筷子每周1次 發霉即棄勿再用

此外，是否需要更換筷子？或用了多久宜更換？專家指當筷子表面出現刮痕，或有斑點狀痕跡，應避免使用。如見木筷及竹筷起毛邊，便容易滋生細菌，不應再使用，沒有出狀況的筷子也應該定期消毒，每星期要消毒一次，避免惡菌從口入。一旦發現筷子有發霉的跡象，宜盡快丟掉。

按圖看專家建議正確的筷子消毒方法及選購筷子建議︰

洗筷子2步驟：

1. 先將筷子放入冷水鍋，然後將水煮滾，撈出筷子瀝乾。

2. 將筷子放置到通風位置吹乾，才放入筷子筒或乾碗機。

要注意，竹筷、木筷不宜放入洗碗機，此類材質容易吸水發霉，用完立即馬上清洗及瀝乾。遇上天氣潮濕，收納筷子位置要保持乾燥，避免細菌及霉菌滋生。

竹筷、木筷容易吸水發霉，用完立即清洗及瀝乾。（尹嘉蔚攝）

3個選購筷子建議：

1. 筷子的顏色愈單純愈好

不宜選顏色花俏或印有圖案的筷子，因可能會含色素等重金屬，長期使用恐怕會攝入體內。

2. 筷身盡量不要有凹槽、坑紋設計

凹槽、坑紋設計，容易藏污納垢。

3. 鏽鋼筷子要合規格

若揀不鏽鋼筷子，要用合規格的304不鏽鋼材質。

另外，著名風水師李丞責師傅曾在電視節目中表示，揀筷子可揭示個性及心性，以物鑑人。

象牙筷子：代表為人重實踐、易成功。

銀筷子：銀在古時用於試毒，代表信心、堅毅，重義輕財。

金筷子：金為奢華，代表追求名利財富，為人較騖遠，自有理想。

木筷子：古時桃木用於辟邪、治病。代表為人正氣。

竹筷子：竹為君子，代表思想簡單，為人直率。

