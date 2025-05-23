通菜好處｜防貧血脫髮6功效易致抽筋？2招保持翠綠防變黑必加1物

通菜（water spinach），又名蕹菜、通心菜、空心菜、抽筋菜，它是水生植物，宜於雨水多的環境下栽種，故春、夏為通菜當造的季節。吃通菜至少能帶來6大健康好處，例如預防貧血、失眠及改善頭髮健康。



通菜功效｜通菜分青白2種 預防失眠貧血6大好處

通菜有白、青兩種，白蕹菜（白通菜）口感較爽脆；青蕹菜（青通菜）較滑韌。腐乳炒通菜、馬拉盞炒通菜、蝦醬炒通菜、通菜炒牛肉及通菜蛋餅等是廣為人知的通菜佳餚。【蔬菜食譜】椒絲腐乳通菜鹹香惹味 15分鐘家常小炒

通菜有白、青兩種，前者爽脆，後者較滑韌。（資料圖片）

通菜的熱量低，100克通菜只有19千卡，並且蘊藏豐富的膳食纖維、維他命、類胡蘿蔔素、鐵質及鉀質等。食用蕹菜對健康有一定的益處，功效包括了以下6項。

按下圖看通菜６大好處：

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1 預防貧血：通菜富含鐵質，適合受貧血影響的人補充鐵質。

2 預防癌症：含各種抗氧化劑，負責消除體內會損害細胞的自由基，一般與預防乳癌、腸癌和皮膚癌有關。

3 預防失眠：有一些鎮靜成分，吃完後可能會感到少許困倦，或有助於入眠。而豐富的鎂和鈣，可以讓神經系統平靜下來。

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4 改善頭髮健康：富含植物化學物質和營養物，對頭髮和頭皮有益，例如是防止頭髮掉落並改善頭髮的質和量。

5 有益眼睛：含豐富的維他命A、β-胡蘿蔔素和葉黃素，這些營養素對眼睛健康至關重要。

6 紓緩便秘：富含纖維，有助消化，緩解消化系統疾病，有助通便。

蕹菜有助於預防貧血、失眠及改善頭髮健康。（資料圖片）

吃完通菜會抽筋？

通菜俗稱「抽筋菜」，但吃通菜會引發抽筋並沒有科學證實。有這樣的流傳，原因在於通菜當中的草酸含量較高，會影響身體對鈣質的吸收，可能導致血液中的鈣離子減低，有機會引發抽筋。而草酸含量高的蔬菜，還包括菠菜、莧菜等。不過，血液中的鈣其實十分穩定，若稍有波動，骨頭中的鈣會補上，很少出現血液中的鈣離子有過少的現象。所以，「抽筋菜」對抽筋的影響其實非常有限。缺4大營養易抽筋！香蕉牛油果10大防抽筋食物

煮通菜貼士｜少油快炒 起菜前都做1步翠綠防變黑

由於通菜中的維他命C屬水溶性維他命，如果水煮/白灼的時間太長，維他命C便很大可能溶於水中，故此炒菜比灼菜更能保留較多的維他命C。要留心高溫加熱亦會破壞蔬菜中的維他命C，因此烹煮的時間要短，最理想的煮法是少油快炒，也可避免炒通菜發黑的情況。此外，在起菜前擠入些少檸檬汁，也能鎖住通菜的色澤，讓它更青翠碧綠。

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按圖看炒通菜防黑的簡單方法︰

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炒通菜防變黑步驟

1 用大火加熱菜油。

2 先炒菜莖，菜莖長度以方便入口咀嚼。

3 菜莖微軟後，下菜葉，保持用大少快炒。

4 加少量水分，通菜將快轉熟，下蒜蓉，保持用大火快炒。

5 起鍋前擠少少檸檬汁，多炒兩下上碟完成。

貼士：

1 大火快炒：因通菜含鐵質，加熱接觸空氣時易變黑，應縮短烹煮時間，用大火快炒，藉油脂包覆通菜，才不易快速變黑。

2 擠檸檬汁：藉着通菜當中的檸檬酸與維他命C，延緩通菜氧化生鏽變黑。

資料來源︰Stylecraze / Health and Healthier