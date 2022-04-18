莧菜營養｜防便秘鞏固骨骼6健康好處　挑選3招滑嫩少渣必睇根鬚

莧菜是春夏季，4至5月的當造時令蔬菜，莧菜的鐵質比菠菜豐富，吃莧菜還對身體有6個好處。莧菜不止用於上湯浸、清炒食用，用莧菜，例如馬齒莧煲水，濕敷在濕疹上有助紓減痕癢。



紅莧 VS 青莧

香港漁農護理署分享春天時令食材，不時不食，4月開始是莧菜的當造季節，莧菜耐熱，在炎夏也生長茂盛。香港有種植莧菜，本地農夫最喜歡種馬齒莧（馬屎莧），原來本土種的馬齒莧又稱「長壽菜」，相比紅莧、青莧不太耐熱，適宜短途運輸，適合香港種植，收割後即盡速送到買家，保持新鮮。金銀蛋莧菜、肉絲炒莧菜、莧菜豬骨茯苓湯盡是佳餚。

野生的馬齒莧（馬屎莧）。（陳嘉元攝）

莧菜6大健康好處 挑選3招揀最好

莧菜富含食用纖維、維他命、礦物質，例如︰鉀、鈣、鐵質等，清嫩的口感與菠菜、通菜一樣可口味美。莧菜在避免心血管疾病、預防骨質疏鬆症及便秘有一定幫助。

按圖了解吃莧菜好處︰

+ 2

蔬菜富含膳食纖維，有助增加飽足感，避免過度進食，有利於控制體重，預防肥胖。膳食纖維也有助降低血液中的膽固醇，避免高血脂形成。莧菜鉀質豐富，鉀離子能幫助排出體內多餘的鈉離子，來維持血壓穩定，對於心臟及血管健康有積極的貢獻。除了鉀質，莧菜也是補充維他命K鐵、鈣的良好來源，有助骨骼健康，預防骨質疏鬆。

按圖看挑選莧菜3大原則︰

相關食譜：【蔬菜食譜】金銀蛋莧菜 鹹蛋提鮮消暑清甜

金銀蛋莧菜食譜

相關食譜：阿爺廚房｜雞油莧菜點先炒得靚？鼎爺教你兩大貼士蒜蓉易燶要後放

紅莧、青莧、馬齒莧各有不同功效

莧菜有紅莧、青莧和馬齒莧之分，外觀相似而顏色有些微不同，紅莧有紅色花青素，因此葉、根帶紅；青莧由葉至根也是青綠色、馬齒莧即是野莧，跟青莧相像，但纖維較粗。莧菜在營養學上是益處甚多的蔬菜，至於在中醫學上，三款莧菜在功效上有些分別︰

市場常見的莧菜有青莧菜及紅莧菜。（資料圖片）

紅莧︰補氣血、護目。

青莧︰清肝解毒。

馬齒莧︰清熱解毒、涼血止血、止痢。可用於皮腫發炎、濕疹、皮膚熱毒。按《本草正義》記載，馬齒莧最善解皮腫發炎及熱毒，亦可作敷藥。



馬齒莧水外敷有助紓緩濕疹

註冊中醫師鍾啟福博士曾在受訪中解釋，對於濕疹發作期，如皮疹鮮紅，甚則滲水者，則可用中藥煎水冷洗患處，例如是馬齒莧水或黃柏水。據《趙炳南臨床經驗集》的中藥濕敷法，取2兩馬齒莧或黃柏放在盆內，加水約2-3千毫升，煮沸15-20分鐘，待冷卻後用。準備紗布6-8層，大小與皮損相等。將紗布浸透在藥液中，然後將濕紗布平放在皮損上，5分鐘後取下，反覆操作30分鐘，每日2-3次。結束時用棉球輕拭殘留的藥液。注意藥液溫度要適宜，皮損過大者，應分區濕敷，手足部濕疹可改用泡洗法。

參考資料︰香港漁農護理署/The National TV