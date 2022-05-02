骨質疏鬆｜吃素喝咖啡易骨質流失？醫生解迷補鈣外做2件事防骨鬆

人體的骨量在35歲開始走下坡路，40歲到59歲是人一生中骨骼疾病風險升高最快的時期，尤其50歲以後，平均有1/3的女性、1/5的男性就會發生一次骨折，其中最大的風險因子就是骨質疏鬆。



台灣花蓮慈濟醫院骨質疏鬆照護中心主任葉光庭醫生指出，一般人會覺得骨折往往是車禍或劇烈外力等意外造成，但是對於骨質疏鬆患者來說，可能上下樓梯，就會無預期發生骨折。

他在診間就就常跟骨鬆病友開玩笑，平常拿拐杖預防只要花幾百元，但萬一跌倒骨折就要花上好幾萬元以上來治療，所以日常保養及預防非常重要。

骨質疏鬆事前不易察覺，卻會令骨骼健康潛藏風險：（按圖了解）

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葉光庭醫生表示，根據骨質密度的檢測結果，T值如果大於-1，屬於骨質正常；若是位於-1至-2.5之間，就屬於骨質缺乏，這時候不一定要吃藥，但是建議要定期追蹤，並且透過飲食跟生活型態去改變。

如果T值小於-2.5，就需要看醫生尋求協助，除了生活型態改變之外，還可以搭配藥物使用。不過，治療藥物可能會引起腸胃不適，或對牙齒造成影響，所以最簡單而且重要的方式，還是要從健康生活習慣做起。

喝咖啡、吃素，非骨質疏鬆成因

許多人認為喝咖啡會導致骨質疏鬆，但其實研究發現，「每天一杯咖啡，對骨質流失幾乎沒有影響。」不過每個人對咖啡因的耐受度有限，成人一天最多喝3杯美式咖啡，再多就會攝取咖啡因過量，而造成心悸、噁心等症狀。

另外，很多人也有迷思，以為吃素容易造成營養攝取不足，其實無論是素食或葷食，重點都是要營養均衡，攝取富含鈣質的食物。例如，黑芝麻或深綠色蔬菜，可以有效增加鈣質的攝取。

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改善生活習慣，3招預防骨鬆

葉光庭醫生說，要預防骨質疏鬆最重要的生活習慣，是要「規律運動，不吸煙，節制飲酒，避免熬夜。」一般人只要做到三招，「頂天、立地、補充鈣」，就有機會預防骨質疏鬆的發生。

1. 頂天

適度曬太陽可以增加體內維他命D轉化，是人體90％維他命D的來源，建議至少每周三次，每次15至30分鐘。

2. 立地

透過負重運動增加骨密度，建議多從事健走、慢跑、舞蹈、跳繩、登山、爬樓梯或者舉啞鈴等具有對抗地心引力的負重運動。

但如果有關節疼痛或退化問題的人，建議避免進行爬樓梯或彈跳等方式。

3. 補充鈣

增加鈣質食物攝取，平常飲食中增加鈣質的攝取，例如牛奶、芝士、豆腐、莧菜、黑芝麻、金針、海帶、小魚干、堅果等，都是富含鈣質的食物。

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