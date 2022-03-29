銀髮飲食｜吃肉太多隨時加速腎衰竭！醫生推低蛋白飲食防腎病惡化

一名50歲罹患多年腎病的陳先生，長年於腎臟科追蹤，偶然間於網絡上看見一則研究報告，文章指出「多食用肉類可延長壽命」，覺得與醫生建議的低蛋白飲食有落差，於是趁回診機會諮詢醫建意見。台灣衛福部臺中醫院腎臟科醫生劉思緯表示，高蛋白飲食對一般健康成人造成的影響可能不大，但對腎功能不佳的患者而言，高蛋白飲食就像毒藥一般，會加速腎臟衰退，嚴重影響殘餘腎功能。



蛋白質建議攝取量因人而異 慢性腎病友需減少攝取

根據台灣國民健康署的「食物代換表」與「每日飲食指南手冊」指出，50歲60公斤有適當活動強度的健康男性，其每日建議熱量為2250千卡，蛋白質建議攝取量約為65克，相當於1.08g/kg/day的攝取量（每天每公斤體重攝取1.08克蛋白質）。

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但劉思緯醫生也指出，蛋白質的攝取量在不同條件下有不同限制，例如手術後、敗血症、創傷或燒燙傷等急性病人，就可透過提高蛋白質的攝取，降低死亡率，建議攝取量甚至可以到1.2～2.0 g/kg/day。在全球改善腎臟病預後組織（KDIGO ）2012年的臨床指引中，建議第四、第五期的慢性腎臟病人，不論有無糖尿病，在良好的飲食衛教輔助下，每日蛋白質攝取量應降至0.8 g/kg，以減緩腎功能惡化；此外，任何有惡化風險的初期慢性腎臟病患者，蛋白質攝取量都應該少於1.3 g/kg/day。

低蛋白飲食防止腎功能惡化 矯枉過正恐致肌少症

若病人腎絲球過濾率（GFR）小於30ml/min，且排除營養不良及急性疾病時，臨床上就會建議要求病人開始低蛋白飲食，但如果能保證優質蛋白質的攝取量，如豆蛋魚肉類，能超過全天攝入蛋白質一半以上時，就可以彈性調整植物蛋白的攝取比例。

劉思緯醫生表示，低蛋白飲食能有效延緩腎臟的惡化，但並不代表完全不吃蛋白質會更好。若腎臟病患者蛋白質攝取量不足，則容易引發營養不良與肌少症，因此呼籲病友們不要擔心太多而矯枉過正，跟著主診醫生的治療計劃，每日穩定地攝取一定量蛋白質，才是和腎臟長久共處的生活之道。

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