減肥｜56歲婦3周減3kg腰瘦10cm！荷爾蒙專家教2招日食吞拿魚罐頭

減肥，大家都知最有效一定是節食加運動，但可以的話，又有誰人不想懶住瘦？日本節目就請來荷爾蒙專家介紹一種無壓力減肥法，只要每日吃吞拿魚罐頭，無需節食就能瞓住瘦！



很多人減肥失敗的原因，都是抵受不了想吃的欲望，日本健康節目《健康就要X》，就請來60歲的藝人東照美分享自家經歷，她從20歲起，試盡所有減肥法，即使肯做運動，但做完之後又馬上再吃，甚至連平時不愛吃的餅乾，在減肥期間都變得格外美味，結果每次都因為自己忍不了口而減肥失敗。

60歲的日本演員東照美減肥減足40年，但每次都敗在無法忍口，讓她十分氣餒。（節目截圖：《健康就要X》）

無法忍口是因為「飽食荷爾蒙」不足

荷爾蒙專家藤森徹也醫生就解釋原因：「明明好想瘦但忍不住食，不是因為意志力薄弱，而是飽食荷爾蒙減少了。飽食荷爾蒙的學名為『瘦素』，它就像煞車掣一樣，抑制住我們的食欲。」瘦素是進食時分泌的物質，會向大腦發出「我們已吃飽了！」的訊號，以避免吃得太多。

荷爾蒙專家藤森徹也指出，難以忍口是因為飽食荷爾蒙（瘦素）減少了。（節目截圖：《健康就要X》）

2大方法增加瘦素分泌

若過度減肥、生活習慣不規律等，都會令飽食荷爾蒙減少。健康諮詢師惠俊彰就指出，瘦素分泌會受個人飲食或體質影響，理論上它會保持在一定濃度等級，而隨著我們進食，濃度亦會上升、傳遞到腦裡去。不過，當減肥時吃少了，瘦素分泌的起點亦因而降低，需要吃得比之前更多，瘦素濃度才足以傳遞到腦裡去，就會不知不覺吃多了！要解決這個問題，當然是要讓身體大量分泌飽食荷爾蒙，而荷爾蒙專家藤森徹也醫生就提出了兩個方法！

當減肥時食量減少，瘦素分泌的起點亦因而降低，需要吃得比之前更多，瘦素才足以傳遞到腦裡去，因此才會有「食極唔飽」的錯覺。（節目截圖：《健康就要X》）

1.睡眠8小時

藤森醫生引用美國史丹福大學研究數據，指出睡覺可以增加飽食荷爾蒙，當睡眠時間愈長、飽食荷爾蒙就愈多，而當睡滿8小時，荷爾蒙就會急劇增長。都市人普遍都睡眠不足，醫生就建議，即使無法睡足8小時，亦盡量多爭取時間睡飽點。

睡眠滿8小時，飽食荷爾蒙會急劇增加！（節目截圖：《健康就要X》）

2.食吞拿魚罐頭

理論上，第二個解決辦法應是多吃蛋白質，專家尤其推薦動物蛋白質，因為吸收動物蛋白質後，血液中的飽食荷爾蒙，相比植物蛋白質有壓倒性提升。然而，有動物蛋白質的肉類食材中，要不就是既高蛋白又高卡，要不就相反，好像不太適合減肥人士；相反地，吞拿魚罐頭正是高蛋白質又低卡的食材，以無油的罐頭為例，每50卡已含有11.6克蛋白質，醣類又低，獲專家大力推崇為「相當有效的減肥食材」！

這些動物蛋白質食材，大多數都是高蛋白同時高卡，或低蛋白同時低卡，不太適合減肥人士。（節目截圖：《健康就要X》）

吞拿魚罐頭是難得地高蛋白質又低卡的食材，以無油的罐頭為例，每50卡已含有11.6克蛋白質。（節目截圖：《健康就要X》）

你可能會想，那是不是吃得愈多蛋白質就愈瘦？原來並非這樣，因為人體對蛋白質吸收量有上限的。美國德州大學研究曾比較不同分量蛋白質轉換成肌肉的比例，無論攝取30克或90克蛋白質，增加的肌肉量差不多，所以歸納出「每次攝取蛋白質量的上限為30克」的結論，建議每日食2罐吞拿魚罐頭最理想。

每次攝取蛋白質量的上限原來是30克，即大約2罐吞拿魚。（節目截圖：《健康就要X》）

實試食吞拿魚罐頭減肥效果

總括而言，想增加飽食荷爾蒙，每日睡8小時、吃2罐吞拿魚罐頭便是有效方法，節目組安排東照美與另外4位受肥胖問題困擾之女士進行實驗，她們全都沒有刻意節食，只是在每日的餐單中加入兩罐吞拿魚罐頭而已，即使是中華冷麵、咖喱飯和炸豬扒也照吃可也，2星期後，5位明顯感受到食欲減少，很快便吃飽。而到3星期後，其中4位的體重都有下降，當中差異最大的是56歲的成井女士，她體重由75.7公斤減至72.4公斤，腰圍則由114.6厘米減至104.6厘米，讓她興奮不已。

成井省子每日睡8小時，以及吃2罐吞拿魚罐頭後，體重成功由75.7公斤減至72.4公斤，即減掉3.3公斤。