下半身肥胖原因｜醫揭與宮寒有關 增流產風險！暖宮瘦臀8食材湯水

不少女士都有下半身肥胖問題，臀部、大腿的贅肉相當難減，日本健康節目《健康就要X》請來婦產科醫生剖析箇中原因，發現跟「宮寒」有莫大關係。專家就教大家用1個簡單方法辨別自己有沒有宮寒，並請來盤骨矯正專家教大家暖宮運動，記者亦羅列出一些暖宮食材，有助改善下半身肥胖。



日本健康節目《健康就要X》其中一集就探討了女士常見的「下半身肥胖」，它的成因不獨是水腫或少運動，櫻井婦產科診所院長櫻井明弘認為，下半身肥胖是跟宮寒有關。我們常聽到中醫說「宮寒」，說是女性常喝凍飲、穿露腰裝讓肚子著涼等所致，不過櫻井院長就集中於「經常坐著」這一點去闡述宮寒問題。

櫻井婦產科診所院長櫻井明弘認為下半身肥胖與宮寒有關。（節目截圖：《健康就要X》）

下半身肥胖原因｜宮寒易致新陳代謝減慢 積聚脂肪

櫻井院長指，宮寒代表住子宮附近的血管不流通，如果不理會，除了會嚴重經痛，還可能導致月經失調。他解釋：「子宮在女性體內負責多種重要功能，而子宮動脈則負責將血液送入子宮，當這兩條動脈出現血液流動受阻，就引起宮寒。」當女性宮寒，將連帶整個下半身血液循環不好、新陳代謝減慢，後果就是體內廢物難以帶走，脂肪因而積聚於下半身。

中間打橫的兩條就是子宮動脈，若血液流動受阻、無法送到子宮，就會引起宮寒，帶來新陳代謝減慢、脂肪積聚等後果。（節目截圖：《健康就要X》）

下半身肥胖原因｜久坐血流不通致下半身肥胖 男性亦然

成因方面，櫻井明弘歸咎於現代人長期坐著不動，因為我們的坐姿會令身體屈曲、壓迫到血管，使子宮動脈如同在一個摺扁的狀態，血液便運行不通。他補充，其實男性坐著時，盤骨血液一樣流動受阻，所以男性都會有下半身肥胖問題。

節目組以紙模型模擬人體，膠管就代表子宮動脈。當紙板模型摺起（如同人體坐姿），膠管也會被屈曲壓扁。（節目截圖：《健康就要X》）

想知道自己有否宮寒，方法原來是要摸自己的臀部，若冷冰冰的即代表有宮寒了。（節目截圖：《健康就要X》）

下半身肥胖影響｜子宮動脈受壓 胎兒或因缺營養死於腹中

節目組找來有下半身肥胖問題的吉田小姐來做測試，請她去照子宮動脈超聲波，結果令人擔憂。醫生指，一般人的聲波形態是有高低起伏，但中間不會中斷；然而，吉田小姐的超聲波圖片居然有斷層，代表該部位血液已停止流動，更令人驚訝的是，血液甚至有倒流現象。醫生解釋：「因為子宮動脈受到壓迫，血液便由變窄位置向反方向流動。」他指幸好吉田小姐沒懷孕，若孕婦身上發生這個狀況，必須即時生產，否則胎兒可能會因為得不到營養，最終胎死腹中！

請按下圖睇吉田小姐子宮動脈超聲波與一般人的分別：

講完成因和嚴重性，到底宮寒需怎麼解決？節目邀來盤骨矯正專家柳澤友子，傳授3組暖宮運動，每日只需3分鐘，足以令內臟脂肪減少1/4。柳澤小姐說，暖宮運動主要針對3個位置——以子宮為中心的腹部、臀部到大腿、膝頭到腳尖，3個部位將各自進行鍛煉，目的為促進下半身血液循環。此3個動作需順序做，並且每日早晚都要做。而吉田小姐進行運動3周後，內臟脂肪和皮下脂肪都明顯下跌。

請按下圖睇暖宮運動的動作：

進行暖宮運動3星期後，吉田小姐不但子宮超聲波再冇斷層和倒流，內臟脂肪更減去1/3，大腿和小腿的皮下脂肪也比之前減少。

宮寒改善｜食刺身時一定要食薑！

想改善宮寒，除了做運動外，其實亦可以從飲食中著手，筆者曾訪問過註冊中醫師邱穎琳，有關宮寒的飲食宜忌。她指除了戒凍飲外，其他「生冷嘢」如：綠豆沙、西瓜、綠茶或雪糕等同樣可免則免。邱醫師指香港女生的部分飲食習慣對子宮不太有益，有些女生為減肥食沙律，有些則對日本菜情有獨鍾，不時食刺身放題，她建議：「食刺身時一定要食薑，可減少寒涼影響，並有解海鮮寒濕的功效。至於沙律，可在雪櫃拿出來放一放涼再吃。」她又叮囑女士們別吃太多生冷食物，又宜配搭一些飯類，以養脾胃。

請按下圖睇8種養宮食材和湯水茶飲：

改善宮寒食物：8種養宮食材

生薑：溫中散寒，暖牌胃

合桃：溫補腎陽

紅棗：補氣養血

羊肉：益氣補血，溫中暖下

雞肉：補氣血,養脾胃

韭菜：溫陽補腎

杞子：滋補肝醫

當歸：補血活血，調經

改善宮寒湯水：當歸羊肉生薑湯食譜

材料：

當歸片10克

生薑3片

杞子10克

羊肉30克

水（依照燉盅水量）

做法：

１羊肉除去筋膜，冷水下鍋，汆水後洗淨，當歸、杞子洗淨備用。

２燒熱鍋，下羊肉，以少許酒炒香。

３所有材料連水放入燉盅，燉約2小時即成。

功效：溫陽散寒、養血、補肝腎,並可改善宮寒症狀。



改善宮寒湯水：龍眼肉紅棗茶食譜

材料：

龍眼肉15克

紅棗3粒

杞子6克

水600毫升

做法：

１紅棗去核、龍眼肉和杞子洗淨。

２所有材料連水下鍋，煲15分鐘即成。

功效：補益氣血、補益肝腎。

