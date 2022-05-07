網民選10款最好吃韓國即食麵　被冠軍拋離辛辣麵只第2附煮法秘技

韓國即食麵口味多元化且各有特色，麵質比其他國家出品的更為煙韌彈牙，在香港也有一定人氣。有網民在討論區開Post，問到韓國公仔麵嚟講，邊隻係世一，成功引起熱議。以為知名度極高的辛辣麵必定冠軍，豈料只能屈居第二。此外，更有一款被網民籲為「期間限定可遇不可求」，而且足料又鮮味！



韓國最有名的即食麵相信非辛辣麵莫屬，如有留意便會發現韓國即食麵界臥虎藏龍，辛辣麵只是入門級。韓國即食麵品牌出產的口味看似類近，細嘗下麵質、味道略有不同，每個品牌各有特色。然而，網民心目中的世一韓國即食麵會是哪一款？

有網民在討論區開Post，問到韓國公仔麵嚟講，邊隻係世一，成功引起熱議。（資料圖片）

不倒翁真拉麵備受網民大讚 牛油蜆湯麵真係有蜆！

記者綜合整個帖文及網民回應，歸類出10款最好食的韓國即食麵，當中薯仔麵及不倒翁真拉麵最多人有共鳴，後者不論是湯麵或是撈麵都一樣美味，網民一致認為此麵必需加蛋同吃。相反，大熱的農心辛辣麵與三養辣香雞撈麵沒有過多的評論，只有好評的數字一路上升。

不倒翁真拉麵最多人有共鳴，湯麵或是撈麵各有捧場客。（GettyImages）

縱然即食麵口味五花八門，仍離不開那頹頹的感覺，但原來即食麵不一定與「頹」掛鉤。網民提出的三養牛油蜆湯麵則令人驚訝，全因每一包都附上真空包裝的原隻蜆作為配料；湯料使用牛油及味醂調味，突出海鮮鮮甜味道同時亦帶點辣，因期間限定，可遇不可求。

三養牛油蜆湯麵最特別的是附上真空包裝的原隻蜆作為配料。（IG@ruruvvee）

網民形容牛油蜆湯麵的味道驚為天人。（IG@ruruvvee）

請按圖看網民票選10款最好食韓國即食麵：

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網民票選10款最好食韓國即食麵：

10. 不倒翁熱辣拉麵

9. 三養玫瑰奶油辣醬辣雞撈麵

8. 三養牛油蜆湯麵

7. 不倒翁海鮮烏龍麵

6. 三養辣香雞撈麵

5. 不倒翁海鮮拉麵

4. 農心薯仔麵

3. 不倒翁真拉麵

2. 農心辛辣麵

1. 不倒翁芝士麵



除了以上10名外，有4款韓國即食麵也深受大家喜愛，如不倒翁芝麻拉麵、三養薯仔麵、三養拉麵和農心辛辣麵x炸醬麵等，有網民揚言即使一世只吃芝麻拉麵也可，可見該即食麵的湯底和麵質非常深得人心。

部分網民鍾情不倒翁芝麻拉麵，（IG@ottogi_daily）

韓國即食麵收藏家分享煮麵秘方

朴熙是一名即食麵包裝收藏家，他不止喜歡收藏包裝袋，更有煮麵的獨門秘方，隨身帶備不同煮麵工具，務求隨時隨地都可以享用自己滿意的即食麵。朴熙曾在韓國節目中《第六感》分享其秘方，更指不同形狀的麵餅在口感上是有分別。

入廚貼士｜韓國專家教煮即食麵淥杯麵5大貼士 杯麵倒轉先加水？

請按圖看收藏家朴熙煮即食麵的步驟：

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每個人都有自己的煮麵秘方，不過若想嘗試最正宗、最好吃的韓國即食麵，一定是跟包裝指示的步驟。雖然看似是說廢話，但的確不同韓國牌子的即食麵製造商也是這樣說，下次煮麵時不坊嘗試跟著包裝指示，或者會帶來另一番風味。