端午節包糭｜蛋黃鹹肉糭5塊葉簡易包法　蒟蒻米生酮低碳糭推介

端午節沒有吃糭，就像白過了這個傳統節日，空虛又乏味。糭子，自己吃仍不夠，還要親手包，把滿滿的祝福緊緊紮好送給摯愛親朋。以下就教你簡單方法用5塊糭葉包裹傳統的蛋黃鹹肉糭。但假若你對坊間五花八門的特色糭充滿好奇，或對標榜低卡瘦身的健康糭萬分期待，以下還有推介。



包糭並非想像中困難，包第一隻可能漏餡，第二隻或許紮得不穩，第三四隻...已可漸入佳境了。包糭第一步是準備糭葉和鹹水草，將它浸軟包糭時才能好好屈摺，但浸軟花時，單單將它煲烚，仍是不夠，烚完還要焗，這樣便可快速令糭葉和鹹水草變軟。

【蛋黃鹹肉糭食譜】簡易包糭法 5塊糭葉包搞掂！

鹹肉糭食譜

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包糭方法仍未太清楚？按圖看詳細紮糭步驟：

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怕肥怕滯，低卡之選有哪些？

傳統的鹹肉糭雖然好味，但高卡高脂，多吃兩啖也感罪疚，想減輕腸胃負擔當然也有很多選擇。Reign今年新推的端午糭，加入了日本蒟蒻米，將糯米、蒟蒻米以2:1的比例包裹，糖分和卡路里均減少30%，膳食纖維則增加5.3倍！還有Infiniti C的無麩質低碳素糭、生酮糭，加入椰菜花、洋車前子、甜菊、阿洛酮糖，生酮一族專屬。IKEA的素肉丸猴頭菇金栗素糭，則採用自家研發的豌豆蛋白、燕麥、薯仔、洋蔥和蘋果製成的植物素肉丸，並滲上以蘑菇、番茄、烤蔬菜製成的粉末提升香氣，再加猴頭菇和金栗製成。唐宮小聚也新推以OMNI新餐肉作食材的鹹蛋黃堅果素肉糭，恆香也推出為素食人士而設的八寶齋糭。

按圖看低卡低脂及特色端午糭推介：

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按圖看$40以下糭子有哪些選擇？

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