苦瓜食譜｜黃淑儀黃金涼瓜食譜　免鹽醃汆水1步保持翠綠去苦味

涼瓜味甘性涼，但對某些人來說可能太苦，難以入口。怕太苦的話，黃淑儀（Gigi姐）就建議可以先從「黃金涼瓜」這個製法開始，還介紹了一些揀涼瓜及去苦的方法。



苦瓜食譜｜黃金涼瓜入門級食譜

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，曾示範黃金涼瓜的做法。「黃金」是指將鹹蛋黃與食材拌勻，近年有黃金蝦、黃金炸魚皮等，而這道菜就是黃金涼瓜，Gigi姐認為這是入門級的涼瓜料理，先走油，再與鹹蛋黃同吃，並不會太苦。

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Gigi姐說，希望本身不喜歡吃涼瓜的朋友，也能從黃金涼瓜入手。

苦瓜食譜｜揀苦瓜要肥大

Gigi姐指，中國有個地方叫杜阮，涼瓜很有名，但大部分都運出國外。另外也有肥肥短短的雷公鑿品種，不過她今次用的是比較長身、光滑的涼瓜。她還大家揀涼瓜貼士：

外皮愈肥大、脹卜卜，瓜肉愈厚



苦瓜食譜｜處理苦瓜貼士

1. 切涼瓜記得厚薄要均勻，因之後還要走油，切得太厚會過硬，切得太薄又會過軟。

2. 涼瓜裡的瓜核和白色瓤都不要，只需用鐵匙或刀即可輕鬆去走。

3. 涼瓜可凍食、冰鎮等，若你想爽口，記緊把白膜挖得愈乾淨愈好。

4. 怕涼瓜太苦可用鹽醃或汆水，但其實「走油」足已令涼瓜不會太苦。

5. 油鑊熱些都不要緊，因為一下鍋就會撈起，但別要太大火，因為涼瓜始終有水分，太大火會彈油。最後回鑊兜一兜便可，不需炒太耐。

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黃淑儀黃金涼瓜食譜

材料：

涼瓜1個（去瓤切片）

吉士粉2湯匙

鹹蛋黃6個（隔水蒸熟，約10分鐘）

蒜茸1湯匙

紹興酒2湯匙



做法：

1.涼瓜去瓤、切片、沾上吉士粉，用炸篩隔走多餘的粉，放入油中，走油，撈起。

2.趁熱用叉壓碎鹹蛋黃。

3.用2湯匙油爆香蒜茸，加入蛋黃茸，炒至蛋黃起泡。

4.加入涼瓜回鑊，沾上鹹蛋黃，灑胡椒粉，灒酒，快炒幾下即可。



以下還有一個《香港01》的黃金涼瓜食譜，各位同樣可參考。

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