苦瓜食譜｜沖繩苦瓜炒豚肉微甘清爽3招去苦　綠白4類苦瓜如何分？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-03 13:21

苦瓜有不同種類，往街市走一轉就見到不同種類的苦瓜，有綠的、青的、白的，今次用沖繩苦瓜做菜，煮了一道日系家常料理——沖繩苦瓜炒豚肉，怕太苦的話，就依照下方的去苦技巧來處理苦瓜吧。

有云：「夏天吃瓜，冬天吃菜。」現在是瓜果當造的季節，就想做一道苦瓜料理，以前煮過苦瓜炒蛋、鹹蛋苦瓜，今次反而想挑戰日本風，於是就買了一條沖繩苦瓜，據說其苦瓜鹼最多，因此味道也較其他品種甘苦。若想了解各種常見苦瓜的特點，可參考下圖：

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今次用的沖繩苦瓜，有山苦瓜之稱，在日式超市一定找到，它的外皮疙瘩最多，肉薄，顏色也最深。一般來說，苦瓜愈深色即苦瓜素愈多，味道自然愈甘苦。此外，有營養師就指出，沖繩苦瓜不但苦味重，其營養價值亦較其他品種高。若你想試試沖繩苦瓜，卻又怕太苦的話，可參考下列方法去除苦澀味：

（1）只需用一隻鐵匙將苦瓜籽和囊刮乾淨就好，記住連白膜都要刮清。 （2）以鹽醃苦瓜，醃完會見到被鹽吸出的「苦水」，只消倒掉苦水，並用清水沖洗，苦味便會減幾分。曾經看過台灣名廚阿基師的節目，他會把鹽和苦瓜一同放進密實袋，再徹底搖勻，也是另一個做法。 （3）將將苦瓜放入滾水中汆水，亦有助除苦。

有指把苦瓜打斜切片都是方法之一，惟這次就未有斜切，只是把山苦瓜垂直切薄片而已。

這道菜不難做，儘管菜式名是「沖繩苦瓜炒豚肉」，但其實還有其他材料，如：木綿豆腐、雞蛋等，配上味醂、醬油、料酒等三大調味炒勻，灑些木魚碎，輕鬆煮出沖繩味道。

沖繩苦瓜炒豚肉食譜

健康小貼士：

苦瓜含多種營養素，當中的維他命C更是冠絕瓜果類。苦瓜當中的氨基酸能增強人體免疫力，再加上苦瓜獨有的苦瓜鹼等，兩者都能抑制腫瘤生長，如降低患胃癌、腸癌、乳癌及子宮頸癌的機會。不過苦瓜本身較為寒涼，不能一次過吃太多，否則或會腹瀉。

攝影、攝錄：李海霞、蕭文學

剪接：梁惠怡

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