苦瓜食譜｜蜂蜜白玉苦瓜汁夏日必備　清熱降血糖與鳳梨榨汁減苦味

蜂蜜白玉苦瓜汁，在台灣的夜市是搶手飲品之一，比起盛在滿滿糖水的手搖飲品，白玉苦瓜汁來得健康而且味道不比手搖飲品差！疫情下未能飛往台灣品嚐一杯新鮮甘甜的蜂蜜白玉苦瓜汁，不妨在家中自製一杯消暑的夏日特飲。



蜂蜜白玉苦瓜汁食譜

白玉苦瓜特質

白玉苦瓜是台灣特有的苦瓜品種，外型呈長條型，表皮白色，是眾多品種中最不苦的苦瓜，因此常用作涼拌、沙律或是榨汁食用。雖說白玉苦瓜是台灣獨有品種，但現時不少本地農場都引入白玉苦瓜的種子，因此在香港也可以輕易購買本地產的白苦瓜，不過需留意其當造期為6-9月，錯過了便要等下一年才有。

白玉苦瓜是是台灣特有的苦瓜品種，當造期為6-9月。（資料圖片／黃舒慧攝）

利用白玉苦瓜打汁基本上都沒有什麼技巧可言，事前只需把苦瓜內的瓜籽、瓜囊和白膜去除，便可將苦味大大減半。當然喜歡的也可以直接加水將苦瓜打成汁，享用苦瓜的營養；怕苦難入口的建議加鳳梨或蘋果一起打汁來減少苦味，最後加入2-3湯匙的蜂蜜便成了夏日的消暑特飲。

蜂蜜白玉苦瓜汁食譜

健康小貼士：

苦瓜含多種營養素，當中的維他命C更是冠絕瓜果類。苦瓜當中的氨基酸能增強人體免疫力，再加上苦瓜獨有的苦瓜鹼等，兩者都能抑制腫瘤生長，如降低患胃癌、腸癌、乳癌及子宮頸癌的機會。不過苦瓜本身較為寒涼，不能一次過吃太多，否則或會腹瀉。

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攝錄：呂榮棟、陳嘉杰

剪接：莊堅毅

蜂蜜白玉苦瓜汁（攪拌／Blend）

4人分量 1級難度 15分鐘

材料：

白玉苦瓜1個

鳳梨4片

蜜糖2.5湯匙

檸檬1/2個（榨汁）

熟水700毫升

做法：

1. 將白玉苦瓜洗淨，去瓤去籽切碎；鳳梨切碎。

2. 將白玉苦瓜、鳳梨及水放入攪拌機打勻。

3. 加入蜜糖及檸檬調味。

4. 把果汁過篩隔渣，即成。

不失敗秘訣：

* 如沒有白玉苦瓜可轉用沖繩苦瓜，不過味道會帶有草青味。

* 不喜歡鳳梨可轉用蘋果代替，兩者均可減少苦味。

* 蜜糖分量可根據自己喜好調整。