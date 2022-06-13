親子丼食譜｜日本人4招煮嫩滑親子丼　醃雞加1種飲品蛋只拂5下？

親子丼，簡單來說就是雞肉蛋飯，也算是日本國民美食之一。不過，日本電視節目《生活小貼士2》訪問了多位家庭主婦，她們都指煮親子丼時，雞蛋很容易煮得老。節目組於是請來有「神之舌頭」之稱的搞笑藝人「複製大介」，他僅用$10成本的材料及3個秘技，就把親子丼煮得像名店出品般，他解釋大家一直以來的打蛋方法正是失敗原因，更指出醃雞肉要加1種飲品！



自製$10親子丼媲美得獎親子丼！

親子丼名字由來，是因為丼物裡面同時包含雞肉與雞蛋，創自日本的「玉ひで」餐廳，本是販售「軍雞鍋」（鬥雞鍋），煮熟雞肉後，再淋上蛋汁與白飯一同食用，慢慢演變成今日的親子丼。日前在日本節目《生活小貼士2》中，自言有「神之舌頭」兼且廚藝高超的藝人「複製大介」，就分享了做出媲美名店出品的親子丼。節目組請來幾位嘉賓盲試這碗170円（港幣約$10）成本的親子丼，以及價值1500円（港幣約$87）的得獎親子丼，嘉賓竟以為他煮的才是貴價貨！

複製大介用170円的材料，煮出超越1500円的阿波尾雞親子丼。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

日本節目《生活小甜士2》訪問了多名家庭主婦煮親子丼有什麼困難，多人認為自己煮的雞蛋，總是不夠軟滑，很容易太老。複製大介就買來了減價雞肉和普通蛋，分享了獨門秘技，立即煮出超美味親子丼。原來，想味道更昇華，不論醃雞、蛋黃中都要再加材料，而打蛋一步更是關鍵，只要打5下就夠了，把蛋徹底拂勻是大錯特錯！

請按下圖睇「親子丼」詳細材料和做法，解釋讓雞肉多汁、雞蛋軟滑的秘密：

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親子丼美味多汁4大秘訣：

1 以運動飲品醃雞肉

2 再加少許雞粉，味道提升另一層次

3 拂蛋竅門只拂打5下。且先下蛋白 ，再下蛋黃

4 蛋黃加蠔油，能提升味道層次



把雞肉和蛋在鍋邊徐徐滑下至白飯上。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

複製大介親子丼食譜



材料：

雞蛋2隻

雞髀肉100克

運動飲品15毫升

水15毫升

雞粉少許

味醂2湯匙

醬油2滑匙

日本酒1湯匙

蠔油2滴



做法：

1.雞髀肉切成一口大小，以運動飲品和水1:1的比例醃雞肉，再加雞粉，醃15分鐘，之後氽水。

2.鍋中以味醂、醬油和日本酒煮調味汁，再煮雞肉2分鐘至熟為止。

3.打蛋5下，不要把蛋黃和蛋白完全拌勻，先把蛋白倒入鍋中，加蓋用小火加熱1分30秒。

4.蛋黃加蠔油，下鍋加蓋煮20秒，鋪在飯面上即成。



主持人坂上大讚這碗親子丼：「雞肉口感超級多汁，蛋黃加了蠔油真是不得了！」而小嘉賓亦表示：「肉質軟綿綿，這種味道完全是味之寶藏！」下一步，節目組安排日本全國丼格蘭披治大賽金賞的築地名店親子丼，跟複製大介這一碗親子丼來個battle，讓6位嘉賓盲試，結果6人之中，竟然有5個都估錯，以為複製大介做的才是名店得獎作，看來真是非常好味！

這是第一次，主持人坂上急不及待要把飯扒入口，攝影師差點來不及拍照，他吃完大讚超級好味。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

有5位嘉賓都估錯，相信名店親子丼的老闆一定大為失望。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

資料來源：《生活小貼士2》