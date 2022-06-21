Gi味俱全｜黃淑儀粉絲蝦煲食譜4貼士　中蝦加1種材料更乾爽易入味

煲仔菜之中，粉絲煲是人氣極高的一種，粉絲肥牛煲、粉絲蟹煲等等，而黃淑儀（Gigi姐）就曾經示範粉絲蝦煲食譜，不但比蟹煲省油，煮起來亦方便很多。Gigi姐亦分享了自己處理粉絲的小貼士，雖然有人會用熱水浸粉絲，不過她就不建議這樣做了。



蝦煲比蟹煲省油

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，示範了粉絲蝦煲的做法，她說很多朋友愛煮粉絲蟹煲，但煮蟹煲要走油，用很多油，相反她改為蝦煲就方便省油得多。Gigi姐表示，在粉絲蝦煲中，粉絲才是主角，每當端出這碟菜時，人人都只搶住夾索汁的粉絲，反而將蝦忽略。

Gigi姐說，粉絲蝦煲中，粉絲比蝦還要受歡迎。（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

請按下圖睇Gigi姐煮粉絲蝦煲的材料、做法和貼士：

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粉絲蝦煲是非常惹味的菜式！（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

黃淑儀粉絲蝦煲食譜



材料：

中蝦450克

粉絲2小紮（冷水浸軟，剪斷）

蒜頭2粒（切片）

薑4片

葱2棵（切度）

中芹1棵（洗淨切度）

紹酒2湯匙

紅椒1隻（剪碎）



調味料：

蠔油1湯匙

生抽2茶匙

糖1茶匙

黑椒1湯匙

水1杯

鹽少許



做法：

1.中蝦剪去蝦頭尖刺，去掉沙囊，用少許鹽上味，加粟粉略醃。用略多油將蝦以半煎炸方式走油，至蝦變色及彎曲，撈起備用。

2.取少許泡過蝦的油，爆香蒜片、薑片、紅椒和葱白，放入蝦，灒紹酒，兜勻蝦及料頭後，加入調味料，放入粉絲，煮沸，蓋上以小火煮5分鐘。

3.最後加入中芹和葱綠色部分即可。



貼士：

1 加豆粉可令蝦更乾身，亦較易入味。

2 Gigi姐喜用砂煲來煮，夠熱，又可直接上碟不必換煲。

3 有些品牌的粉絲可用熱水浸，但Gigi姐不建議，寧願煮久些，又可讓粉絲吸味，總好過浸得太軟易煮爛。

4 葱太早加會變黃，所以準備葱白爆香便可。

資料來源：《Gi味俱全》