高血壓飲食｜吃太鹹易水腫虛胖　隱藏高鈉6大食物粉麵愈彈愈多鹽?

市面上很多零售食品，隱藏高脂、高糖或高鈉，而不易讓消費者察覺。一些吃起來未必很鹹的加工食品，容易讓人不知不覺攝取過多的鹽分，包括粉麵、粟米片和黑醋等等。



6大食物隱藏高鈉 粉麵粟米片黑醋

飲食中過分油膩、太甜及太鹹也不理想。早前國際廚藝學院、中華廚藝學院、香港專業教育學院（葵涌），聯同降低食物中鹽和糖委員會、食物及衞生局共同舉辦「少鹽少糖學校飯盒烹飪比賽」，提倡少鹽少糖飲食，製作美味飯盒，鼓勵由小朋友開始灌輸健康的飲食常識。烹調時牢記少油、鹽、糖，可自由掌握調味料的分量多少，但預先包裝的食品及加工肉等，當中有不少隱藏高鈉，市民可能愈食愈鹹而不自知，就連黑醋也上榜。

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1.粉麵

製作粉麵的過程，鹽是一種媒介令麵質彈牙，因此粉麵本身已有鈉成分。細長的麵線在製作時為了不讓麵糰因不斷拉長而斷裂，需加進不少鹽水，含鈉量會較粗麵條更高。如果再配提供的湯料或調味包，每食用分量的鈉攝取隨時大幅提升。不同類型的麵條，每100克的含鈉量從500至2800毫克不等。記者曾親自隨機抽檢視22款非油炸麵，最低鈉一款每食用分量含47毫克鈉，比最高鈉一款每食用分量含1,851毫克鈉，相差達39倍。相關文章︰【非油炸麵鈉含量】壽桃特惠牌出前一丁… 實檢23款相差可達39倍

吃麵同時配合含鉀豐富的蔬菜來平衡，鉀有助身體抑制鈉，從而排走體內多餘的鈉質，有助降血壓。（尹嘉蔚攝）

2. 早餐粟米片

早餐吃粟米片加牛奶是不少人的習慣，原來100克的原味粟米片，約含有400至600毫克的鈉質。

100克的原味粟米片，大約含有400至600毫克的鈉質，亦有品牌每100克含300毫克鈉。（尹嘉蔚攝）

3.黑醋

紅醋、白醋含有一些鈉，但含鈉量遠不及黑醋或烏醋，味道雖然是酸酸的黑醋，每100毫升就含大約1500毫克鈉質，隨手一茶匙黑醋，就已攝取約72毫克鈉。

市面的黑醋鈉含量差異大，左邊每100毫升的鈉含量為1448毫克；右邊牌子每100毫升的鈉含量為5毫克，差異很大。（尹嘉蔚攝）

4.即飲湯

以罐頭湯為例，高鈉含量是最大問題之一，從美國非營利組織──公共利益科學中心資料顯示，即飲湯品以高溫長時間烹調，目的為殺除潛在性有害的細菌，某些湯類的原味道會蒸發；鹽由於成本低，常被用在調味上，令風味不致大量流失。以每100克計算，記者發現罐頭裝的西式雜菜湯較多超於高鈉標準，比其他類別的即飲湯更易攝取過量鈉質，以金寶意大利雜菜湯為例，每100克含660毫克鈉；每罐305克含2,013毫克鈉。相關文章︰【即飲湯營養】實檢8類36款湯鈉含量 忌廉湯沖劑比罐頭湯高5.5倍

金寶意大利雜菜湯–每100克含660毫克鈉；每罐305克含2,013毫克鈉，無建議每食用分量。（尹嘉蔚攝）

5.芝士

每100克的芝士所含的鈉含有240到1000毫克，若果每天吃一份22克芝士，大約攝取了350毫克鈉。

6.加工肉

煙肉、火腿、臘肉、香腸的製作過程會加入不少食鹽，或含鈉的食品添加劑，含鈉量不低。記者曾親往各大超級市場，隨機抽檢12款香腸，發現當中有10個樣本超出高鈉食物標準，即每100克食物多於600 毫克鈉。相關文章︰香腸檢測｜實檢12款腸仔總脂肪鈉含量 邊3款最低卡素食者都啱？

香腸普遍屬高鈉、高脂食品，留意實際進食數量及均衡飲食。（尹嘉蔚攝）

食太鹹易水腫血壓高 減鈉足鉀防高血壓

吃太多鹽分及高鈉的食物顯然是不理想，以上只是幾項隱藏高鈉的食物例子，龐大的食品市場中可能有更多高鈉食物已經圍繞民眾的日常生活。如果食得太鹹，又缺乏經常飲水的習慣，體內會積存過量鈉質，可能提升高血壓及中風的風險，或令身體出現水腫的情況。

香港食安中心的高鈉食物定義，即每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）。鈉本身有助維持體液平衡，據世衞建議，一名成年人每天需要2,000毫克鈉，即約相等於一平茶匙食鹽（約5克鹽）所含的鈉分量。香港食安中心建議市民「減鈉足鉀」以防高血壓，豐富鉀質食物包括大部分蔬果、豆類及堅果，但需要低鉀飲食的人士請先諮詢醫生指示。此外，烹調時多用天然香料、香草、檸檬、蒜、薑、醋和胡椒等代替鹽來調味食物。

參考資料︰美國非營利組織──公共利益科學中心/自由時報