健康零食｜黎姿分享薯片啫喱5款低卡零食　醫生教吃不胖黃金時間?

抗疫在家，忙也好，無聊也好，不知不覺便會放食物入口，愈食愈肥毫不出奇。黎姿（Gigi）日前就在《小紅書》分享她的5大健康不發胖摯愛零食，帖文更即時登上《小紅書》視頻熱榜「美食榜Top10」。除了黎姿，營養師也有低脂健康零食推介，但原來什麼時間吃零食也是致肥關鍵。



黎姿分享健康午餐、低卡零食

50歲三女之母、凍齡「愛美神」黎姿，一向注重健康生活，日前她在ig就分享了自己上班時的一人健康午餐，有「大量蔬菜+鮮蝦+小量河粉，有齊纖維質、豐富蛋白質、碳水化合物，胞肚又有足夠energy 應付工作，營養夠全面。」在《小紅書》擁有逾80萬粉絲的她，也來教大家如何揀健康不致肥零食。

黎姿的午餐。(黎姿IG)

薯片、朱古力、啫喱 吃甜也不長胖

黎姿認為不少女生都和她一樣喜歡吃零食，但又擔心吃太多會長胖！因此就為大家推薦最喜愛的幾款零食，來滿足想要保持身材但又嘴饞的你。

按圖看黎姿推介她的5大低卡零食清單：

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黎姿分享5款健康不發胖零食：



1 玉米餅乾Real Foods Corn Thins Original

每包25塊，無基因改造，無麩質、奶或堅果成分。每塊只有23卡路里、3%脂肪、少於5克碳水化合物，多於7%膳食纖維。黎姿說下午茶的時候，覺得肚子餓了就會吃幾塊，也不會長胖。

2 生酮麥片棒Munk Pack Keto Granola Bar coconut cocoa chip

低糖低卡，無麩質、穀物、黃豆成分，一條只有100多卡路里，黎姿謂味道甜甜，可以滿足想吃甜品的人，但若吃一塊蛋糕卻很胖。

3 低卡熱朱古力Swiss Miss Milk Chocolate Flavor Hot Cocoa Mix

這個熱朱古力是黎姿的摯愛，雖然沒有糖在內，但也是甜甜的，且有很濃的朱古力味道，一杯也只有80卡路里、1%飽和脂肪，最適合喜歡吃甜的人。

4 低脂非油炸薯片Lay's Baked Potato Chips Original

這款非油炸薯片比一般薯片少65%脂肪，無防腐劑及味精，只有少許鹽調味，不會為身體帶來太大負擔。

5 0卡路里ORIHIRO蒟蒻啫喱白桃+巨𡶶味

雖有甜味，但是0卡路里，果汁含1%，黎姿認為是保持身裁蠻好的東西，當作甜品，她說只要吃幾塊，肚子便會有很飽的感覺。

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營養師推介20款低卡健康零食

除了黎姿分享的健康零食摯愛，註冊營養師Gloria和Sally也曾在訪問中為大家推介20款低卡健康零食，全都在超市、瑪莎及無印良品可以找到，方便大家在家抗疫期間，選擇健康零食，避免致肥。

按圖看註冊營養師20款低卡健康零食推介：

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零食進食黃金時間 脂肪不積聚？

選擇健康低卡低脂食物，是避免致肥的重要因素，但原來什麼時間吃零食，也會影響熱量或脂肪吸收。日本女子營養大學香川靖雄醫生曾在醫學節目《恐怖醫學》指：「就算不戒零食，都可以阻止體重增加！」方法便是配合生理時鐘調節吃零食的習慣，只要選對時間，即使食量不減，也可控制體重。「一天之內，有些時間體重（脂肪）較容易積聚，也有些時間體重（脂肪）沒那麼容易積聚，所以在沒那麼容易積聚的時間吃東西就可以了。」

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嘉賓要從「上午9點」、「下午3點」、「晚上9點」中選出脂肪較難積聚的時間，大家各有答案。（ViuTV《恐怖醫學》節目截圖）

測試結果發現，在下午2點至3點之間，脂肪是最少的。換句話說，在這個時間帶裡即使吃零食，脂肪也較難積聚在體內，變相沒那麼易變胖。

結果發現，在下午2點至3點之間，脂肪是最少的。（ViuTV《恐怖醫學》節目截圖）

資料來源：黎姿@小紅書