減肥｜營養師推10大低卡零食飲品　飽肚促代謝毛豆茶葉蛋都有份！

不論是上班需提神、下班在家追劇，一直到半夜嘴饞等時刻，零食都是不少人的必備物資，但每次吃完的你卻總是罪惡感滿滿，擔心肉肉卡在腰內上嗎？



對此，台灣營養師程涵宇分享出連減肥都能吃、全都不超過100大卡的「10種最低卡零食」，它們不僅具有豐富營養，同時還能幫助代謝，讓人吃的沒壓力又放心。

10大最低卡零食（按圖）

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✔Top10：無糖燕麥奶（95Kcal／200ml）

燕麥奶不一定要自己泡，選擇方便買市售也行，其豐富膳食纖維不僅能幫助消化、提供飽足感，同時還可補充水分。

✔Top9：水煮毛豆仁（93Kcal／80g）

富含纖維的食物，被認為是一種完整的植物性蛋白質來源，其中80g毛豆（不含殼）能提供11.7g蛋白質（比一顆蛋還多），以及10g碳水化合物。

✔Top8：燕麥（75Kcal／20g）

燕麥是一種非常好用的食物，不管熱食或冷食都好吃，其顆粒口感不僅能滿足咀嚼，同時還含有大量的纖維豐富蛋白質，甜鹹都好吃。因此，若想吃甜甜就加些水果、可可粉、朱古力片，若想吃鹹食也可加顆雞蛋、牛油果、蘑菇、番茄等。

✔Top7：茶葉蛋（74Kcal／55g）

雞蛋是減重時最健康和最適合的食物之一，畢竟蛋白質含​​量高，還能提供飽足感。

✔Top6：無糖乳酪（63Kcal／195g）

乳酪富含蛋白質，而莓果類像是：士多啤梨、藍莓、覆盆莓等，都含有非常豐富的抗氧化物質，顏色美美又好吃健康，亦可提供飽足感。

✔Top5：水果（60Kcal／167g）

健康零食不需太複雜，一塊酸酸甜甜簡單的水果即可滿足，因此大家可選擇攝取容易攜帶又容易吃的水果，包括：香蕉、蘋果、梨、棗子、提子、西柚、番茄、桔子等。

抑制食慾食品（按圖👇👇👇）

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✔Top4：無調味海苔（15Kcal／5g／11X20cm）

海苔不僅熱量低，同時還富含膳食纖維及多種礦物質，例如：碘、鈣、鉀，其中選擇「無添加」的會更棒。

✔Top3：烤羽衣甘藍（10Kcal／一小把）

低頭族最適合吃，因其含有豐富的β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素、膳食纖維、鈣質等，且與其他綠葉蔬菜相比，它的草酸含量較低（草酸是一種阻礙鈣吸收的抗營養物質）。

✔Top2：水果氣泡水（10Kcal /240ml）

喝膩了白開水嗎？推薦一定要試試水果氣泡水，將天然水果像是：蘋果、菠蘿等加入氣泡水，不僅酸甜好喝、熱量超低，同時還能補充水分。

✔Top1：無糖茶（0Kcal）

無糖0卡除了能幫助代謝、無負擔外，執行168間歇性斷食中也能飲用。

比168易成功？認識442斷食法（按圖👇👇👇）

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