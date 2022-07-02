壽司郎熱量｜28款壽司小食玉子比三文魚腩高卡！營養師6招免致肥

壽司郎即使分店愈開愈多，但每次想食還是要大排長龍，足見香港人有多捧場！壽司一般都不會太高熱量，但部分口味還是容易致肥，以下就介紹由營養師JC所分享的壽司郎壽司小食熱量表，港人最愛的三文魚壽司排第12位，熱量不過不失，不過每次必吃的甜品卡達拉娜，卡路里就KO眾壽司了！若你想食得更健康的話，不妨參考營養師所提供的6個小貼士。



香港營養師學會認可營養師JC曾在社交平台列出壽司郎的壽司和小食熱量表，當中包括20款壽司，她又按照熱量，把壽司分成紅、黃、綠燈三個組別。

請按下圖睇20款壽司郎壽司熱量排名（熱量由低至高）：

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第14-20位（綠燈）：烏賊（68kcal）、赤貝（69kcal）、魷魚（72kcal）、熟蝦（72kcal）、吞拿魚（78kcal）、油甘魚（80kcal）、三文魚子（82kcal）

第10-13（黃燈）：帆立貝（86kcal）、三文魚（95kcal）、炙燒三文魚腩（95kcal）、鰻魚（103kcal）

第1-9位（紅燈）：芝士蝦（106kcal）、玉子（109kcal）、蝦三味（115kcal）、粟米沙律（128kcal）、炸蝦牛油果卷（131kcal）、鮮蝦天婦羅（146kcal）、炙燒羅勒三文魚、吞拿魚沙律（150kcal）、烤鯖魚（189kcal）

壽司郎壽司卡路里表。（編按：在營養師提供的資料中，帆立貝本來是最低卡，但因為只是43kcal只是一件的分量，製作圖卡時編者把它乘二，與其他壽司同等分量。）（Instagram：fitfitfood__）

吞拿魚沙律熱量是吞拿魚壽司2倍

從上文所見，烏賊、魷魚、貝類等都是低卡之選，魚類如三文魚、吞拿魚等還好，值得留意的是吞拿魚，本來只是78kcal，但當加沙律醬製成吞拿魚沙律後，熱量馬上爆升1倍至150kcal！觀察頭5名高卡的壽司，要不就是炸過或烤過；要不就是加了醬。

壽司郎麵類和食、飲品甜品卡路里表。（編按：左下應是三得利頂級啤酒。）（Instagram：fitfitfood__）

小食：茶碗蒸熱量最低

至於小食方面又如何呢？JC亦選取了其中8款，茶碗蒸算是當中最低卡了，只得77kcal，但深受食客歡迎的甜品卡達拉娜，一份卻相當於222kcal，比起一碗白飯（約220kcal）還高些少，果真邪惡！

卡達拉娜深受食客歡迎，更有不少人學著自製，但由於材料以忌廉、雞蛋等為主，熱量頗高。（資料圖片：文紀喬攝）

營養師壽司郎6大進食建議

到底去食壽司郎，如何才能食得更健康呢？首先，JC建議減肥期間的女性，吃6-8件壽司；男士則可以進食8至10件壽司。而不論在選擇壽司上，或是其他小食甜品，JC都分享了一些小貼士。

（1）宜選低卡的壽司，例：脂肪含量較低的蝦、貝殻類和魚類。

（2）避免選擇經油炸、醃漬的，或多醬汁、沙律醬的壽司。

（3）避免沾醬油或其他醬汁，防止攝取額外卡路里，建議用筷子沾少量醬油，這樣比用飯直接沾上醬油會更容易控制分量。

（4）日式炸物烹調時會先蘸點蛋汁和麵粉漿再油炸，會增加脂肪含量及有機會含反式脂肪，進食時絕對要多加留意。

（5）️甜品方面，由於糖分和卡路里比較高，建議最好不要自己食完整一份，可跟朋友一起分享。

（6）進食時多喝綠茶，也能增加飽足感。

壽司郎壽司選擇多，營養師指如果想吃得更健康的話，可遵從幾個小貼士。（資料圖片：黃舒慧攝）

Miss JC為FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，畢業於香港大學食物營養學學士學位，為香港營養師學會認可營養師，現擔任私人執業營養師。（受訪者提供）

資料來源：FIT FIT FOOD