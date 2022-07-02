壽司郎熱量｜28款壽司小食玉子比三文魚腩高卡！營養師6招免致肥
壽司郎即使分店愈開愈多，但每次想食還是要大排長龍，足見香港人有多捧場！壽司一般都不會太高熱量，但部分口味還是容易致肥，以下就介紹由營養師JC所分享的壽司郎壽司小食熱量表，港人最愛的三文魚壽司排第12位，熱量不過不失，不過每次必吃的甜品卡達拉娜，卡路里就KO眾壽司了！若你想食得更健康的話，不妨參考營養師所提供的6個小貼士。
香港營養師學會認可營養師JC曾在社交平台列出壽司郎的壽司和小食熱量表，當中包括20款壽司，她又按照熱量，把壽司分成紅、黃、綠燈三個組別。
請按下圖睇20款壽司郎壽司熱量排名（熱量由低至高）：
第14-20位（綠燈）：烏賊（68kcal）、赤貝（69kcal）、魷魚（72kcal）、熟蝦（72kcal）、吞拿魚（78kcal）、油甘魚（80kcal）、三文魚子（82kcal）
第10-13（黃燈）：帆立貝（86kcal）、三文魚（95kcal）、炙燒三文魚腩（95kcal）、鰻魚（103kcal）
第1-9位（紅燈）：芝士蝦（106kcal）、玉子（109kcal）、蝦三味（115kcal）、粟米沙律（128kcal）、炸蝦牛油果卷（131kcal）、鮮蝦天婦羅（146kcal）、炙燒羅勒三文魚、吞拿魚沙律（150kcal）、烤鯖魚（189kcal）
吞拿魚沙律熱量是吞拿魚壽司2倍
從上文所見，烏賊、魷魚、貝類等都是低卡之選，魚類如三文魚、吞拿魚等還好，值得留意的是吞拿魚，本來只是78kcal，但當加沙律醬製成吞拿魚沙律後，熱量馬上爆升1倍至150kcal！觀察頭5名高卡的壽司，要不就是炸過或烤過；要不就是加了醬。
小食：茶碗蒸熱量最低
至於小食方面又如何呢？JC亦選取了其中8款，茶碗蒸算是當中最低卡了，只得77kcal，但深受食客歡迎的甜品卡達拉娜，一份卻相當於222kcal，比起一碗白飯（約220kcal）還高些少，果真邪惡！
營養師壽司郎6大進食建議
到底去食壽司郎，如何才能食得更健康呢？首先，JC建議減肥期間的女性，吃6-8件壽司；男士則可以進食8至10件壽司。而不論在選擇壽司上，或是其他小食甜品，JC都分享了一些小貼士。
（1）宜選低卡的壽司，例：脂肪含量較低的蝦、貝殻類和魚類。
（2）避免選擇經油炸、醃漬的，或多醬汁、沙律醬的壽司。
（3）避免沾醬油或其他醬汁，防止攝取額外卡路里，建議用筷子沾少量醬油，這樣比用飯直接沾上醬油會更容易控制分量。
（4）日式炸物烹調時會先蘸點蛋汁和麵粉漿再油炸，會增加脂肪含量及有機會含反式脂肪，進食時絕對要多加留意。
（5）️甜品方面，由於糖分和卡路里比較高，建議最好不要自己食完整一份，可跟朋友一起分享。
（6）進食時多喝綠茶，也能增加飽足感。
資料來源：FIT FIT FOOD
壽司郎有哪些壽司較低熱量低卡？
首先是烏賊、魷魚、吞拿魚等，另外貝類如赤貝都低卡，再來就是吞拿魚或油甘魚之類，這些一份都是80kcal以下。
壽司郎有哪些壽司較高熱量高卡？
主要有兩類壽司較高熱量，一是炸過的，如：炸蝦天婦羅、炸蝦牛油果卷；另外加了醬汁的粟米沙律、炙燒羅勒三文魚和吞拿魚沙律也相對高卡，但要數到最高卡，就是烤鯖魚了。
壽司郎有哪些高卡食品？
人氣甜品卡達拉娜，1件已222卡，多於一碗飯。
每餐應吃幾多件壽司？
營養師建議減肥期間的女性，吃6-8件壽司；男士則可以進食8至10件壽司。