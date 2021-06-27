飲食迷思｜熱菜不能放雪櫃？蜂蜜很天然可多吃？營養師揭背後真相

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-27 17:02

吃飯皇帝大，飲食不僅維繫了生命、讓生活更美好，也是保持身體健康的關鍵之一。然而，關於飲食卻有許多似是而非、以訛傳訛的迷思。就讓我們一起來解密！

迷思1：熱菜不能放雪櫃？（點韓下圖看清！）

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有些人認為，熱的食物不能直接放雪櫃，食物可能會壞掉。其實當熱菜在室溫中放涼再冰藏，冷卻過程中會滋生細菌，反而加速食物的酸敗！雖然將食物加熱可殺死部分細菌，但無法破壞細菌留下的毒素；如果再將受污染的食物吃下肚，可能會發生一連串的不適症狀，例如拉肚子、嘔吐、發燒等等。

事實上，熱菜直接放雪櫃，目的是讓食物快速通過7℃-60℃，又稱為細菌快速生長繁殖的「危險溫度帶」。若擔心冷藏熱菜會增加雪櫃運轉負擔，建議可將食物放到60℃再冷藏；若2天以上不會食用，即須放置雪櫃，以延長食物的保存期限。

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迷思2：吃雜糧麵包不會胖？

雜糧麵包含有許多穀物與堅果，相對於白麵包，它含有更多膳食纖維及豐富的營養素。許多人認為美味、口感紮實的雜糧麵包看起來健康熱量低，適合作為減重食材；實際上，部分業者為了增加麵包鬆軟度、避免吃起來太硬，會添加較多的油脂與糖分。

再者，雜糧麵包有堅果、果乾或者乳酪內餡，整體雖然比一般麵包更具多元營養素，但熱量加總起來反而比一般麵包高！吃太多容易造成血糖增加，需控制血糖者更應注意食用量。

迷思3：蜂蜜很天然可以多吃？

有些人認為蜂蜜、蔗糖與黑糖等天然糖比加工糖更健康，事實上，相對於一般食物，這些糖的微量營養素並不多，大部分比例還是「糖」。蜂蜜提供糖分與香味，讓人心情愉悅的同時，也會刺激大腦希望攝取更多的糖，增加蛀牙、胰島素阻抗及代謝症候群等病症的風險。

根據台灣「國民飲食指標」建議，每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，但不包含自然存在於食物中的糖，如牛奶和水果。所謂添加糖是指在製造或製備食物與飲料時，額外添加的糖，包括黑糖、蔗糖、糖霜、砂糖、白糖、蜂蜜、楓糖漿等。

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