香蕉保存｜簡單1招延長保鮮期達1個月！香蕉放雪櫃前要多做這一步

香蕉是常見的水果之一，無論是水果攤、超市，還是便利店都能看到，不僅人人愛吃，本身也富含多種營養素。最近日本網友，就分享了如何長期保存香蕉的訣竅，讓人無時無刻，都能方便享用美味的香蕉。



根據日本媒體《grape》報導，日本twitter網友「tetsublogorg」最近分享「讓香蕉保存一個月的方法」。首先買下外觀沒有任何傷痕的香蕉，接著再把香蕉一根一根拆下來，以保鮮膜確實包好之後，放進雪櫃的蔬果室冷藏，如此一來就能在夏天長時間保存。

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tetsublogorg指出，由於夏天氣候炎熱，香蕉也容易快速劣化，因此可以用這種方法延長鮮度。雖然香蕉皮因為不耐寒，在這樣的狀況下容易變黑，但可食用部位本身不受影響，放置一個月左右都還能夠品嚐。

網友們也紛紛表示「對喜歡香蕉的人是個福音」、「這樣就可以放心一次買很多香蕉了」、「吃不完也有方法解決了」、「以前都以為香蕉不能放雪櫃」、「我其實一直都用這種方法保存」、「看得我趕快去把家裡的香蕉包起來」、「如果還嫌不夠久，就只剩冷凍這一招了吧」。

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