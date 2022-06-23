香蕉冷知識｜綠蕉降血糖黃蕉助防大腸癌！專家教2種蕉幾時食最好
撰文：聯合新聞網
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香蕉是美味又經濟實惠的水果。無論是一般常見的黃色香蕉，還是熟度較輕的綠香蕉，其實都具有相當好的營養成分。進入香蕉的產季，趁機食用一點香蕉，對人體健康非常有幫助。
根據日本媒體《日刊現代ヘルスケア》報導，想要嚐到香甜的香蕉，可以從果皮上的黑斑進行判斷。而黑斑多的香蕉不只甜，而且也代表香蕉內單寧酸的含量。吃黑斑較多的香蕉，對人體的免疫力有加分效果。也有實驗指出，攝取香蕉的老鼠免疫力更高，體內有更多對付病菌的白血球。
▼香蕉營養（點擊下圖看清！👇👇👇）
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香蕉助預防大腸癌
另外，香蕉也含有鉀、鎂、寡糖與食物纖維等等，分別有助於體內調節鹽分、促進新陳代謝、腸內的雙歧桿菌增加（可防止便秘）、預防大腸癌等等的功效。
而還沒熟透的綠香蕉，同樣也具有健康功效。綠香蕉的澱粉能夠抑制血糖急速上升，並有抗氧化的功效。孟加拉曾針對2968位孩童進行研究，更發現同時接受治療且食用綠香蕉的患者，下痢的症狀恢復較一般人快，體內的短鏈脂肪酸也有增加傾向。
專家教黃香蕉綠香蕉食用時間
近來有日本廠商發現綠香蕉的好處，因此把綠香蕉製成粉狀或其他加工品販售。日本營養師古谷彰子建議，可以早上吃一根黃色香蕉，補充香蕉含有的豐富營養，晚上吃飽之後，再食用綠色香蕉或其相關製品，抑制體內血糖上升。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
香蕉有哪些營養？
香蕉含鉀、鎂、寡糖與食物纖維等，有助體內調節鹽分、促進新陳代謝、腸內的雙歧桿菌增加，預防大腸癌...等功效。
成熟的黃香蕉與未成熟的綠香蕉營養上有什麼分別？
成熟尤其黑斑較多的黃蕉，有助增強免疫力；而未成熟的綠香蕉，則有助抑制血糖急升...