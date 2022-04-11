減壓食物｜紅豆蓮子6大快樂食物抗憂鬱　合桃減神經衰弱香蕉安眠

經常感冒生病嗎？也許是你的壓力太大了！當人體腦部接收到壓力的訊號時，身體就可能啟動防禦性的反應，影響內分泌系統及神經系統的運作。如果不能好好的釋放、紓緩壓力，就可能超出身體所能負荷的程度，使身體的免疫力降低、增加疾病的風險喔！



釋放壓力除了運動，「吃」也是個方法。為什麼吃可以紓壓呢？這主要跟食物中所含的營養素有關。某一些營養素是與情緒相關的神經傳導物質，在經過人體的消化吸收之後，就能達到鬆弛神經、緩和情緒的目的。

想要靠飲食來紓壓，吃對食物很重要，可以達到紓壓、抗壓的營養素有：維他命B雜、維他命C、醣類、色胺酸、酪胺酸、鈣、鎂、鋅、卵磷脂、Omega-3等。以下就介紹6種含有這些營養素的食物，幫助紓壓解憂鬱。

吃6種食物紓緩壓力不憂鬱（按圖👇👇👇）

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1. 蓮子：可以安神、改善失眠，穩定緊張及焦慮的情緒。

所含的紓壓營養素：維他命B雜、醣類、色胺酸、酪胺酸、鈣、鎂、鋅。

2. 紅豆：穩定情緒，安定神經系統，降低精神疾病罹患率。

所含的紓壓營養素：維他命B雜、醣類、鈣、鎂、鋅。

3. 柑橘：改善因壓力引起的肌肉痠痛，提振精神恢復活力。

所含的紓壓營養素：維他命B1、維他命C、醣類、鈣。

4. 核桃：改善壓力引起的失眠、神經衰弱現象，以及因壓力大造成的心律不整問題。

所含的紓壓營養素：維他命B雜、色胺酸、鈣、鎂、鋅。

5. 香蕉：穩定神經系統，改善焦慮及失眠問題。

所含的紓壓營養素：維他命B6、醣類、維他命C、色胺酸。

6. 黃豆：改善壓力對腦力造成的影響，安定神經系統。

所含的紓壓營養素：維他命B雜、色胺酸、鈣、鎂、卵磷脂。

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6大減壓食物 蓮子、紅豆、柑橘、合桃、香蕉、黃豆

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壓力大對人體造成的影響

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