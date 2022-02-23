【泰式香蕉煎餅食譜】10分鐘曼谷街頭小食　用這種餅皮免搓更酥脆

泰國美食多，除了冬蔭功、青咖喱、泰式炒金邊粉等，就連街頭小食都一樣出色。不少人情迷它那泰式香蕉煎餅，煎香的酥餅夾住香蕉，上碟時再淋上香甜的煉奶。即使飛不了泰國，原來自己煎也十分容易，今次示範一個免搓餅皮的方法，10分鐘就可完成！



自製泰國街頭人氣小食

泰式香蕉煎餅在曼谷街頭路邊攤隨處可見，廣受遊客歡迎，檔販先取出麵糰、推開，煎至金黃色後放上切片香蕉，重複摺和煎的步驟，鏟起後切成每件一口大小，淋上糖霜和煉奶等即成。這種小食其後也傳入香港，元朗有間專賣香蕉煎餅的小店，每日大排長龍，而且更是限量發售150份，即使慕名而去也分分鐘撲空。如果你都想食又懶得專誠入元朗，不如趁Work from home期間自製泰式香蕉煎餅啦！

酥脆的煎餅皮裡，夾住又甜又軟的香蕉片；也有人喜歡煎之前先把香蕉壓爛成蓉，如塗果醬般鋪在餅皮上。

網上有些食譜，教大家自行用中筋麵粉、鹽和水搓餅皮，若你自認是懶人的話，強烈推介用「印度煎餅」代替，在一般超市就買到，圓形一塊薄煎餅有點像酥皮，用擀麵棍把它再壓扁和推開，包住沾上蛋漿的香蕉去煎便行。這裡有兩個小貼士：

（1）把四角的餅皮摺至中間，並確保不會漏餡，但亦別要包到四面重疊得太厚，否則就不夠脆。

（2）煎餅皮雖然有油，但煎之前還是黏黏的，建議煎的時候，先在鑊鏟上沾點油，就不怕餅皮黏實它或散開了。

泰式香蕉煎餅食譜

健康小貼士：

香蕉含碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質和維他命等多種營養素，不過由於麵粉製的印度煎餅皮有人造牛油，一片已多於200卡路里，再加煉奶和朱古力醬等，建議偶然淺嘗便好。

攝影、攝錄、剪接：麥超億

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