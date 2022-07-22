豬肉營養｜豬肉12部位脂肪熱量比併五花腩非最肥！揀新鮮豬肉4招

梅菜蒸肉餅、生炒骨、椒鹽豬扒..這些耳熟能詳的家常菜都是由豬肉製成，不過對於豬肉的營養你又知幾多？豬肉的熱量會根據不同部位又有所增減，若不慎攝取過多熱量及脂肪，便要留意各熱量及烹調法！



豬肉含豐富蛋白質、鐵、鈣、磷、鋅、維他命B雜

豬肉性平、味甘鹹，有補中益氣，滋陰潤燥的作用，除了煮餸外，煲湯時都會加入豬肉以作調味。在營養角度，豬肉含有豐富蛋白質，有助細胞生長和修補身體組織；此外，豬肉含有鐵、鈣、磷、鋅和維他命B雜等營養素， 其中鐵質更是製造紅血球的主要元素 。

豬肉性平、味甘鹹，有補中益氣，滋陰潤燥的作用。（資料圖片）

脂肪最高三甲：豬頸肉、五花腩、豬手

根據衞生署衞生防護中心的「解豬圖」所顯示，豬隻普遍分為8個部分，當中以豬頸肉、五花腩和豬手為脂肪含量偏高的部位，豬頸肉的脂肪更佔整隻豬的69.6%；其次為豬腩，脂肪含量佔整隻豬的53%，同時也屬高熱量的位置。對比下，豬內臟的脂肪含量及熱量會較低，但內臟的膽固醇含量高，不宜多吃。

衞生署衞生防護中心的「解豬圖」，豬頸肉的脂肪佔整隻豬的69.6%。（FB@衞生署衞生防護中心）

請按圖看豬肉各部位熱量（每食用分量100克不連皮計算）：

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膽固醇最高：豬腦每百克2,571毫克=豬大腸19倍

總合上述資料及撇除內臟，豬頸肉的熱量及脂肪最高，每100克含577千卡，若以一碗飯的熱量（約250卡路里）作比較，100克的豬頸肉熱量相等於2.3碗飯的熱量；而脂肪含量相等於12茶匙油。相反，常吃的豬柳、梅頭肉相對低熱量及脂肪，前者每100克含115千卡、7.9克脂肪；後者每100克含166千卡、8.33克脂肪。

若以一碗飯的熱量（約250卡路里）作比較，100克的豬頸肉熱量相等於2.3碗飯的熱量。（資料圖片）

豬肉不同部位烹調法 選購優質豬肉4貼士

衛生署建議進食肉類應選擇瘦肉而非脂肪含量高的部位，但有些菜式如回窩肉中的五花腩是無法代替，各部位都有適合的烹調法，以提升菜式的完美度。

請按圖看「豬肉不同部位宜配合哪些烹調方法」：

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與此同時，想選購優質豬肉亦有4點需留意：

1. 肉色均勻，呈淺紅色，有光澤，過分乾燥暗色則不新鮮。

2. 切面稍有濕潤而無黏性，不能過度潮濕和發黏。

3. 肉汁透明不混濁，肉質緊密有彈性，指壓凹陷後會略留痕跡，脂肪為白色。

4. 表面及深層有腐臭氣味，脂肪呈烏灰色，表示豬肉已變質。



資料來源：衞生署衞生防護中心／有營食肆《識揀識食食豬有營》