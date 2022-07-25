便當貼士｜活用矽膠蛋糕模3款剩菜變上菜　5分鐘煮出咕嚕雞球

吃剩的餸菜，通常都會留待第二天帶飯或「翻叮」，而日本就有一位專家活用矽膠蛋糕模，把剩菜搖身一變成美味的便當料理，吃剩的炸雞，只需幾分鐘竟立即升級至酸甜可口的咕嚕雞球！他分享了其他剩菜食譜，只消用4分鐘來備料，即可製作出美味的料理！



日本節目《生活小甜士2》經常都請來不同界別的家務或料理專家登場，而其中一位真身為樂隊BREAKERZ結他手「好掂飯盒騎士」Shinpei（慎平），他亦是便當高手。

平時是狂野結他手的Shinpei，私下原來有專業廚師執照，並且是便當高手！（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

慎平大力推薦大家活用矽膠蛋糕模，並說：「很多人不知道它是什麼，一旦認識到這件工具後，有60%太太都會用，而使用這種矽膠模的人也愈來愈多。」他指，大部分人都只把這些蛋糕模當作一個容器，去盛著煮好的食物，但其實它最大的優點是耐熱度高（一般可承受攝氏230度高溫），因此可直接當煮食工具去加熱，甚至連鍋和平底鑊也省了！

這些在12蚊店或烘焙用品店買到的矽膠蛋糕模，原來是廚房的好幫手，用途絕對不止整蛋糕！（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

節目中，慎平示範用3款剩菜升級至美味菜式，包括咕嚕雞球、日式薯餅和上湯蛋卷，主持人還大讚吃起來完全不像剩菜，而這3個小食的所需備料時間，合共僅4分鐘而已！

1.唐揚炸雞→咕嚕雞球

想不到日本人都喜歡吃咕嚕雞球，平時做這道菜，雞肉要醃、上粉、油炸再拌自調的酸甜汁去炒，不過慎平只用現成炸雞加2種材料即可代替繁複的酸甜汁。此外，原來不用加生粉水勾芡，都已輕鬆做到稠身的醬汁。

第一道菜，把吃剩的唐揚炸雞升級至咕嚕雞球。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

請按下圖睇咕嚕雞球做法：

+ 7

2.薯仔燉肉→日式薯餅

薯仔燉肉雖然有薯蓉，但要如何搓成一件薯餅呢？日式薯餅通常也有層餅皮吧？今次慎平就妙用油豆腐皮（油揚）製成，並且利用矽膠模耐熱的優點，把它焗得酥脆！

第二道菜，把吃剩的薯仔燉肉升級至日式薯餅。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

請按下圖睇日式薯餅做法：

+ 3

3.金平牛蒡→上湯蛋卷

至於零難度的金平牛蒡，慎天就善用雞蛋吸水如海棉般的特性，配合易出水的金平牛蒡翻叮，成為多汁的上湯蛋卷。

第三道菜，把吃剩的金平牛蒡，加蛋升級至上湯蛋卷。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

請按下圖睇上湯蛋卷做法：

資料來源：《生活小貼士2》