便當｜渡邊直美李小龍梁朝偉肖像便當神還原！日本主婦便當狂人

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日本人妻做的便當，總是給人一種很用心、精美如藝術品的感覺，居於日本廣島縣的太太「松浦美喜」，就有「便當狂人」的別稱，她製作的便當並不是可愛的卡通風格，而是極度像真的人物，包括：電影角色、藝人、政要等等，以下將分享她的部分作品，你又認得出幾多個呢？

松浦美喜是位居於日本廣島縣的主婦，由於她製作的便當栩栩如生，每件活像藝術品，因而有「前衛便當作家」、「便當狂人」等稱號，且一點也不過譽。現年57歲的松浦美喜女士，婚後至今已有25年為家人製作便當的經驗，要做出非一般的便當，不但要從味道著手，外觀上也要花心思。

松浦美喜（右）與丈夫。（Instagram：nancychannel）

松浦美喜的兒子在3年前開始投身社會工作，讓她有更多個人空間和時間，醉心鑽研各種不同款式的便當，發揮創意。她於2017年開設自己的Instagram，與網友分享便當，起初都是些以繽紛顏色為主的便當，後來卻愈來愈有藝術成分，不論是薯蓉、梅子、紫菜、雞蛋、三文魚……通通變成她的顏料，搖身一變成一幅幅肖像畫，不論是《Kill Bill》《花樣年華》等電影角色、梵高、奈良美智等藝術家，還是渡邊直美、Donald Trump等名人，松浦女士都能完美地出現在她的便當盒上。

松浦女士幾年前的便當作品，還未開始有「人樣」。（Instagram：nancychannel）

早前松浦女士做的「日本能劇」紅豆湯，把老公嚇壞。（Instagram：nancychannel）

請按下圖睇松浦美喜的超像真便當（電影篇）：

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請按下圖睇松浦美喜的超像真便當（名人篇）：

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請按下圖睇松浦美喜的超像真便當（藝術篇）：

同場加映：唔想餐餐食外賣？自備飯盒攻略　翻熱食物宜忌飯菜不走樣！

其實帶飯除了要賣相精美，能否保質也不能忽略。我們未必有心力每天早1、2小時起床預備便當，大多數人都是前一晚製作好，再在翌日午間翻熱。以下有一些帶飯攻略，介紹適合帶飯的食材，務求做到飯菜不走樣及乾淨衛生。

請按下圖了解帶飯適宜的食材︰

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資料來源：松浦美喜

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