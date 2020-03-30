【入廚貼士】冷凍蔬菜便當2星期不變質？專家教不出水更美味秘技

新冠肺炎影響下，外出用餐的人少了，即使你不能在家工作，為了減少受感染的機會，相信都會增加帶飯的次數。很多人都會將前一天吃剩的飯菜，製作成第二天的飯盒，但其實並非每種食材都適合放過夜及加熱，尤其是大熱天時，有些食材更是很易變壞。日本搖滾結他手井上慎平有專業料理師資格，他在節目《生活小貼士》中，就分享了自家最擅長的冷凍配菜，介紹多種適合冷凍法的便當配料，不但保質期長，即使加熱也不會變質！

夏天的時候，飯盒很容易變壞，這個問題讓不少家庭主婦頭痛，但原來只要加些配料，製成冷凍配菜後，那麼即使過了一段時間，吃起來還是很好味。ViuTV外購日本節目《生活小貼士》的嘉賓水野真紀身兼藝人及主婦，她在節目中就表示：「夏天這時期，我們只能盡量在飯盒加入梅乾，去除多餘水分，但煮法比較少。」

接著，節目組就請出全新登場的家務達人——「好掂飯盒騎士」登場！原名井上慎平他外形相當野性，本身是搖滾樂隊Breakerz的結他手，但在Rock爆的外表底下，他原來是個料理高手，廚藝獲發證書，已夠資格擁有專業廚師執照，而他最拿手的便是整飯盒！井上做的並非一般飯盒，而是備有多款冷凍配菜的飯盒，在日本備受主婦們歡迎。

井上慎平是搖滾樂隊Breakerz的結他手，他私下熱愛下廚，節目組形容他為「可以令普通家庭飯盒變得更好味，擁有多種秘技的超級Hero」。（《生活小貼士》節目截圖）

井上通常會一次過預備1至2星期的冷凍配菜，貯存在雪櫃，那麼每日都可食到不同配菜的自家冷凍飯盒。（《生活小貼士》節目截圖）

井上雪櫃裡的「存貨」，擺放得井井有條，根本不怕會餓。（《生活小貼士》節目截圖）

大家聽到配菜經冷凍後，第一下都不禁會問：「將食材冷凍，解凍完再吃不就會出水嗎？」食物解凍後濕氣會過多，濕漉漉很影響味道和口感，但井上做的飯盒，不但超級方便，一般家庭都做到，即使在雪櫃拿出來都不會變質，解凍完不會大量出水，一年四季都很想吃。

請按下圖睇「冷凍配菜便當」的方法及食材宜忌：

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節目中，「好掂飯盒騎士」示範了4種冷凍蔬菜，他非常推薦各位自備飯盒的朋友參考這些建議，而第一種配菜居然是涼拌菠菜。煮過菠菜的讀者都知道，這種蔬菜放涼後出水情況很嚴重，井上都同意，但他卻說：「我會用大家公認水分很高的涼拌菠菜做配菜！」原來他有秘技去改善這問題，甚至令菠菜更爽口。

請按下圖睇好掂飯盒騎士特製的「涼拌菠菜」：

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接著，請看其餘三道冷凍配菜，分別是蜜糖芥末雞肉、沙甸魚漢堡與金平牛蒡，有別於一般製法，「好掂飯盒騎士」在每道配菜上都加了一些簡易材料，在冷凍及解凍過後，品質仍然不變。

請按下圖睇其餘其餘三道冷凍配菜，以及「好掂飯盒騎士」的煮飯小貼士：

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以上便是由「好掂飯盒騎士」親自炮製的四餸冷凍配菜便當！（《生活小貼士》節目截圖）

當主持人宣佈這個秘技達120分，井上完全難掩喜悅，跟舞台上的Rock友形象有很大反差！（《生活小貼士》節目截圖）

資料來源：《生活小貼士》