【日本菜食譜合集】85道帶飯便當鍋物輕食　佐酒小吃菓子甜品大全

搜羅日本菜食譜時，愈找愈叫人驚嘆，我們幾年間已做了近百份日本菜食譜，以下集合了85道，包括帶飯便當、鍋物、熱湯、冷麵、輕食、飯糰、佐酒小吃、菓子及甜品，給喜歡日系、惦念在日本旅遊與鍾愛日本美食的你們。

新冠肺炎疫情影響，向來酷愛旅遊的港人「被滯留」香港，據了解港府正就「旅遊氣泡」初步接觸11個國家，當中包括港人的熱門外遊勝地日本及泰國。日本旅遊局亦發佈最新宣傳片，帶大家用眼睛去旅行，2分鐘暢遊47個都道府縣，風景美不勝收。另一邊廂，本港日本超市及便利店每逢周末必人頭湧湧，大家未能回「家鄉」，暫且望梅止渴或以行動回應，積極購入日本食材、醬料或零食等，自煮幾道日本家常菜或便餐輕食，顧全堂食或帶飯，又或研習日系甜品與和式菓子，將平素呆板的生活跟日本文化掛鉤，附加儀式感，儼如切身體驗及重溫在日本的感覺。

帶飯便當-愛吃肉

滑蛋雞扒飯︰20分鐘的日式家常料理，蛋滑雞扒嫩有秘訣。

滑蛋雞扒飯。

照燒雞扒飯︰野菜煎雞飯，香甜嫩滑勝過日式連鎖店。

照燒雞扒飯食譜

黑椒牛肉飯︰自製惹味香蒜汁，15分鐘即煮即食！

黑椒牛肉飯。

日式薯仔燉肉︰日本療癒系家常菜，是幸福的味道。

日式薯仔燉肉食譜

日式牛肉炒烏冬︰深宵家常菜極速滿足。

日式牛肉炒烏冬。

和風牛肉溫泉玉子飯︰照辦煮碗1人前吉野家牛肉飯，快捷不頹廢！

和風牛肉溫泉玉子飯食譜

豚肉生薑燒︰獲評為日本男人的最愛料理，15分鐘自調甜味薑汁。

豚肉生薑燒食譜

漢堡扒︰免治肉碎，豬牛混合，口感豐富，地道的日系家常菜。

漢堡扒。

三文魚蟹籽炒飯︰含豐富Omega3，全家愛吃的炒飯，15分鐘煮好。

三文魚蟹籽炒飯。

三文魚蘑菇炊飯︰用電飯煲便成，簡單方便。

三文魚蘑菇炊飯食譜

日式蠔釜飯︰和風煲仔飯，一招輕鬆清洗蠔仔泥污！

日式蠔釜飯。

明太子意大利粉︰魚子鹹香國民美食！10分鐘日式西餐。

明太子意大利粉。

黑椒蘑菇飯︰自家製醬汁，香辣惹味送飯一流。

黑椒蘑菇飯食譜

秋葵獅子狗卷︰簡易日式便當，星星竹輪佐飯清新不膩。

秋葵獅子狗卷。

帶飯便當-素菜系

筑前煮︰低卡高纖日式家常菜，超簡單料理，愈煮愈入味。

筑前煮食譜

+ 2 + 2 + 2

日式薯仔燉素肉︰素菜版日式薯仔燉肉，「一鍋煮」簡單家常菜，健康美味。

日式薯仔燉素肉食譜

薑汁燒素肉︰佐酒下飯必備，日式超簡單料理，20分鐘食得！

薑汁燒素肉。

蒲燒鰻魚飯︰自製萬用燒汁 茄子高仿肥美鰻魚超簡單

素蒲燒鰻魚飯食譜

咖喱野菜飯︰帶飯不走樣，30分鐘簡單煮、高營養，充滿能量。

咖喱野菜飯。

日式雜炊飯︰一鍋搞妥，懶人必備料理。

日式雜炊飯食譜

冬菇栗子飯︰日式炊飯飽肚又簡單，米飯粒粒分明4大貼士。

冬菇栗子飯。

親子丼︰一鍋到底懶人料理，菇菌代替雞肉一樣飽肚美味。

素版親子食譜

煎素鰻魚配燒汁︰手製魚皮魚肉，全靠天然食材！

煎素鰻魚配燒汁。

醬燒南瓜︰滴水不加， 30分鐘完成，香甜易熟好下飯。

醬燒南瓜食譜

蔥燒玉子豆腐︰外焦內嫩，10分鐘簡易煮起。

蔥燒玉子豆腐。

味噌蘿蔔煮︰一鍋煮起的和風家常料理。

味噌蘿蔔煮食譜

香炒牛蒡絲︰日式小菜，如何令去皮牛蒡保持白色？

香炒牛蒡絲。

一鍋煮

壽喜燒︰自製壽喜燒醬汁，完美比例，鮮甜惹味。

壽喜燒。

白熊關東煮︰關東煮自家腐皮包，白熊浸溫泉超爽！

白熊關東煮食譜

豆乳雜菜煲︰高纖美顏，不加雞湯，如何煮出鮮甜湯底？

豆乳雜菜煲。

年糕福袋︰日本油揚包年糕5分鐘整到，煙韌索湯打邊爐一流。

年糕福袋食譜

蜆肉豆腐味噌湯︰鮮甜美味營養滿分，完美味噌湯3大竅門。

蜆肉豆腐味噌湯食譜

味噌湯烏冬︰一個人的粉麵簡單方便，日式素高湯用四材料提鮮。

味噌湯烏冬。

蛋料理

嫩滑蛋奄列配茄汁飯︰3個小貼士，成功挑戰日式著名美食!

蛋包飯食譜

日式蛋包飯︰蛋滑飯香餡料隨心，蛋包飯成功5大貼士。

日式蛋包飯。

溫泉蛋丼︰窮人恩物美味簡單，煮靚飯加溫泉蛋入門必勝方法。

溫泉蛋丼

茶碗蒸︰精緻小吃，蒸蛋嫩滑的秘訣是什麼？

茶碗蒸食譜

杯麵茶碗蒸︰剩湯不浪費！炮製大阪燒、茶碗蒸、咖喱飯，好味懶人食譜。

杯麵茶碗蒸 。

魚料理

照燒鯖魚︰20分鐘煮好，急凍鯖魚變佐飯上菜，簡易的家庭料理。

照燒鯖魚食譜

西京燒銀鱈魚︰高級日本料理中的傳統風味，選購銀鱈魚有2大秘訣。

西京燒銀鱈魚。

汁燒三文魚︰簡易日系家常菜，外焦內嫩，滋味濃郁的懶人料理。

汁燒三文魚食譜

三文魚奶油燉菜︰深夜食堂料理，有「撩耳仔」的幸福感。

牛肉溫泉玉子飯︰15分鐘1人前快丼，照辦煮碗吉野家牛肉飯。

牛肉溫泉玉子飯。

飯糰冷麵便餐

刺身散壽司︰魚生壽司飯，顏色繽紛，恍似華麗女子的化身。

刺身散壽司食譜

不沾手吞拿魚飯糰︰日本便利店的簡單原味。

不沾手吞拿魚飯糰。

貓飯糰︰野餐必食，捧在手心的東瀛味道。

貓飯糰。

香芒牛油果反卷︰蘿蔔絲代炸紫菜一樣咁「嗦」！

香芒牛油果反卷食譜

飯糰熱狗︰營養午餐，超大飯糰，餡料加碼方便即食。

飯糰熱狗。

蛋沙律三文治︰手做蛋黃醬好容易，必成功只需一件事！

蛋沙律三文治食譜

日式豚肉炒麵麵包︰麵‧包二合一，俘虜動漫角色的食物。

日式豚肉炒麵麵包食譜

茶漬抹茶冷麵︰茶漬醬汁沾滿麵條，雙重綠茶香。

茶漬抹茶冷麵。

中華冷麵︰甘筍雞蛋青瓜是「膽」，配料開胃繽紛。

中華冷麵。

蕎麥壽司卷︰降血壓的蕎麥麵有3大好處。

蕎麥壽司卷。

秋葵蝦天婦羅蕎麥麵︰一冷一熱滋味二重奏。

秋葵蝦天婦羅蕎麥麵食譜

杯麵大阪燒︰剩湯不浪費！炮製大阪燒、茶碗蒸、咖喱飯，好味懶人食譜。

杯麵大阪燒。

佐酒良伴

土匪雞翼釀腸仔︰土匪雞翼變八爪魚，骨肉分離釀腸仔。

土匪雞翼釀腸仔食譜

味噌雞肉大蔥串︰麵豉醃雞，惹味鹹香，自製日本居酒屋小食。

味噌雞肉大蔥串。

羽根煎餃︰縷空薄翼，日本媽媽教煎出卜卜脆餃子。

羽根煎餃食譜

明太子釀雞翼︰鹹鮮啖啖肉，拆骨釀餡20分鐘完成！

明太子釀雞翼。

明太子玉子燒︰20分鐘即成，最好的大吟釀佐酒菜。

揚出豆腐︰居酒屋必食，柴魚片作炸粉更鮮香。

揚出豆腐。

薯仔牛肉可樂餅︰金黃色紮實薯餅，享受燙嘴熱力。

薯仔牛肉可樂餅食譜

大咧咧大阪燒︰日本媽媽拿捏節奏煎出澎拜燒餅。

大阪燒食譜

淮山大阪燒︰簡單的一人餐，淮山益肺高纖，大阪燒外脆內嫩不鬆散。

淮山大阪燒。

醬燒薯仔餅︰日式小食，挺身有嚼感，注意三大重點！

醬燒薯仔餅食譜

糖漬番薯︰又香又鬆軟，20分鐘備妥，番薯綿蜜入味。

糖漬番薯。

味噌焗茄子︰茄子控專利，暖乎乎的和風燒烤美味。

味噌焗茄子食譜

日式紫蘇雞肉丸︰大葉清香解寒濕。

日式紫蘇雞肉丸。

冷盤涼拌

麻醬番茄︰最佳的消暑冷盤，15分鐘的簡易星級美食！

麻醬番茄食譜

日式薯仔沙律︰冰涼軟滑，層次豐富，常被遺忘的前菜。

日式薯仔沙律。

梅酒苦瓜︰梅酒入饌，鹽漬酒泡的工夫菜。

梅酒苦瓜食譜

精緻菓子

生八橋餅︰京都特產，日廚教整簡易版生八橋餅。

生八橋餅食譜

櫻餅︰季節限定和菓子，鹽漬櫻葉，櫻餅軟綿綿。

櫻餅。

紫薯茶巾︰超簡單的和菓子，一綁一擰漂亮茶點誕生。

紫薯茶巾食譜

柿子金時羊羹︰柿子入饌，滋潤金時羊羹。

紅豆抹茶羊羹︰簡單上手，小鍋拌煮，冷藏享用，茶香怡人。

紅豆抹茶羊羹。

紅豆銅鑼燒︰經典日本豆沙包，多啦A夢的心頭好。

紅豆銅鑼燒食譜

日系甜品

丸子紅豆湯︰嘗的不止是紅豆，還有最好的時光。

丸子紅豆湯食譜

紅豆綠茶千層蛋糕︰層層疊最緊要輕薄！

紅豆綠茶千層蛋糕。

宇治金時蛋糕︰抹茶控必食，紅豆助補血。

抹茶豆腐︰寒天粉代替魚膠，吃一口純素的禪意清雅。

抹茶豆腐食譜

日式豆腐奶凍︰葛粉製出細密奶凍口感！

日式豆腐奶凍。

櫻花奶凍︰零難度甜品，留住賞櫻時刻！

櫻花奶凍食譜

梳乎厘班戟︰人氣日式甜品，簡單手作擁幸福感。

梳乎厘班戟食譜

電飯煲日式芝士蛋糕︰免焗甜品，不黐底簡單零失敗。

電飯煲日式芝士蛋糕。

梅酒

梅酒︰私釀梅酒5個不敗秘訣，清香醇厚青梅黃梅哪樣好？