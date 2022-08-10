網購買餸｜新鮮食材5大網購平台　送優惠券免運費日本蔬果都送到

過去疫情期間經常晚市禁堂食，開餐只能外賣或自己在家烹調。為減少外出，除了網上超市，亦可利用食材採購網站平台或App在網上買餸，購買新鮮肉類及蔬果，足不出戶亦可親自下廚。



今次MoneySmart為大家介紹5個食材採購網站平台及App。

5大新鮮食材網購平台

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Oisix：日本新鮮蔬果

Oisix專營日本新鮮蔬果，從收割到收貨約需4天。食材採取「低農藥、零激素、明確產地來源」品質監管，網站每星期會推薦10款新鮮食材到香港，收到訂單才會收割。

Oisix 網上買餸（按圖了解Oisix會員送貨時間、運費資訊）

運費 - 普通會員的國際運費：整張訂單內只購買冷藏商品，未滿HK$300每次HK$88，滿HK$550以上免運費。

送貨時間：逢星期四、五、六、日、二或三送貨，有早午晚3個時段供選擇

優惠：新會員可獲3張HK$100優惠券、60天冷凍通行證、2張免運費優惠劵

「本地魚菜直送」：主打本港蔬菜及鮮魚

蔬菜統營處推出「本地魚菜直送」App，讓市民查看本港蔬菜及鮮魚供應情況，並可下單購買新鮮有機蔬菜、水耕菜苗和鮮魚，買滿HK$300（本港大部分地區）/ HK$500（愉景灣、馬灣及特定地區）可享免費送貨。

運費：大部分地區滿HK$300免運費

送貨時間：視地區而定，以電郵確認訂單後職員將致電回覆送貨時間

優惠：現凡於「本地魚菜直送」app購物滿HK$400即送你「美食博覽2022」兩張（價值HK$40）名額有限，送完即止。

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豐登田園：街市餐廳供應商

豐登田園主打本地及內地食材，供應香港80多個街市及超過400間餐廳食堂。零售網店於2020年運作，開始引入其他地區食材。

運費：買滿HK$328免運費，全港18區免費送貨上門，除大嶼山、赤鱲角、南丫島和長洲等島嶼（離島可送愉景灣，馬灣），下單後不設退款或更改。沒有電梯的大廈或唐樓，司機會提前致電地下層自取，不滿需添加HK$180運費。

送貨時間：派送時間會於前一日經系統通知確認，一般為09:00至17:00

優惠：新會員首單可獲HK$50優惠券

快餸街市：新鮮肉類

快餸街市自設肉檔，並與香港活豬入口代理商合作，供應新鮮豬肉及肉類。此外，它向各大農場採購新鮮活雞、有機蔬菜，也有糧油雜貨出售。

運費：每次HK$30，買滿HK$200免運

送貨時間：20:30前落單，翌日可送到，送貨時間為中午12:00至19:00

優惠：推薦新會員，推薦者可獲2000積分，而被推薦者可獲6000積分（每100積分可抵扣HK$1）

餸送：食材種類多

「餸送」（Sung Sung）由幾個80後於2020年創辦，貨品種類選擇多，包括新鮮蔬果、海鮮、肉類、急凍食品、火鍋及燒烤配料等。官方社交平台指訂單會即日送貨，不過有網民指送貨時間有參差。

運費：買滿HK$350免運費，滿HK$28受理自取服務

送貨時間：官方稱會即日落單即日送貨

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