鯖魚營養｜護腦助抗癌降膽固醇5功效　誤吃這1種鯖魚恐屙嘔肚瀉？

鯖魚是市場常見的平價魚種之一，因為四季皆有漁獲，因此經常被用來做成魚餌、醃漬罐頭。鯖魚的營養價值豐富，無論是維他命或是礦物質都遠超過其他魚種，可以說是既平價又充滿營養。

文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



究竟鯖魚的營養為何？又能人體帶來何種功效與好處？《Hello醫師》一次為你揭開鯖魚的營養身世！

鯖魚5大功效（按圖👇👇👇）

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鯖魚有哪些營養？DHA、EPA超豐富！

鯖魚又名青花魚，屬於肉食性魚類，為深海魚的1種，由於四季都有漁獲，因此也是家庭的常用魚之一。根據台灣食品藥物管理署的數據指出，每100公克的鯖魚（清蒸）有235毫克的鉀、211毫克的磷、472I.U.的維他命A，以及維他命B雜、維他命D等營養。

此外，鯖魚的不飽和脂肪酸Omega-3相當豐富，Omega-3含有DHA以及EPA，而每100公克的鯖魚DHA含量更是高達1781毫克，僅次魚鮪魚，是攝取DHA的好來源。

鯖魚5大功效：護心、降膽固醇

鯖魚不但營養價值豐富，且為人體帶來的功效也不少：

- 護腦：鯖魚有豐富的不飽和脂肪酸，其中的DHA是人體不能合成的脂肪酸，也是神經細胞膜重要的成分之一。因此多攝取DHA有助於大腦活化，幫助腦部細胞運送營養，並讓大腦正常運作提高記憶力，也能預防記憶力衰退的問題。此外，DHA也能保護視網膜，維護視力健康。

- 調節膽固醇：鯖魚中的DHA和EPA有助於清除血管中過多的低密度膽固醇（LDL，又稱壞膽固醇），以及抗凝血的作用。同時也有抗發炎的效果，能有效達到保護心血管的功效，並降低動脈硬化、心臟疾病的機率。

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- 抗癌：Omega-3可以抑制癌細胞的繁殖、防止身體發炎，達到抗癌的目的。

- 幫助骨骼生長：鯖魚含有維他命D與鈣質，這2種營養素能幫助骨骼生長，預防骨質疏鬆。

- 分解脂肪：維他命B2不只具有癒合傷口、保護皮膚黏膜的功能，更有負責控制新陳代謝的功能，刺激體內脂肪的分解，並快速地將蛋白質、碳水化合物、脂肪轉化為能量。

值得注意的是，鯖魚含有游離組胺酸，一旦魚肉不夠新鮮時會受到細菌作用，則會轉變成組織胺。若食用到不新鮮的鯖魚時，患者會出現皮膚發冷、頭痛、嘔吐、腹瀉等中毒症狀，許多人經常誤以為是過敏，因此烹調鯖魚時須特別注意。

鯖魚有哪些好處？ 護腦增記憶力、調節膽固醇、抑制癌細胞繁殖、防骨質疏鬆症... 吃了不新鮮鯖魚會有什麼症狀？ 會出現皮膚發冷、頭痛、嘔吐、腹瀉等中毒症狀，許多人經常誤以為是過敏。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：鯖魚：平價、抗癌、防失智！鯖魚5大功效、營養看過來！】

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