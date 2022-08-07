炸雞食譜｜香酥豆乳雞還原台灣夜市小吃　Q彈香嫰點睇油溫宜下鍋?

記得學生時代在台灣南部的夜市常常可以買到小上海「豆乳雞」，到了北部不知道為什麼很少看到好吃的「豆乳雞」！



Cindy想吃只好自己動手做，其實做法不難哦！主要利用腐乳來醃漬雞肉，再以半煎炸方式至金黃酥脆就可以完成這道經典夜市小吃，雞肉Q彈多汁完全不柴哦！咬下去外皮香酥好滋味，雞肉超入味！相似度95%，真是令人懷念的口味呀～

Cindy以半煎炸的方式，比平常炒菜多一些油，最後才不會剩下太大量的油，半煎炸後的豆乳雞也很酥脆，顏色超級美！大家快跟著Cindy一起試試吧！

「香嫰多汁」香酥豆乳雞食譜（按圖）

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材料：雞胸肉2大片、番薯粉1碗、熟白芝麻少許

醃料：腐乳3-4顆、蒜頭4-5顆（切末備用）、醬油1大匙、砂糖1.5大匙、米酒1大匙、五香粉少許、胡椒粉1大匙

做法：

1. 雞肉退冰沖洗一下，用餐巾紙稍微壓乾，再切成自己喜歡的大小，加入醃料拌勻，醃漬1小時以上備用。

2. 醃漬好的雞肉沾上薄薄的番薯粉，稍微靜置3-5分鐘待返潮

3. 起一鍋熱油（比平常炒菜多一點油即可），放入雞肉半煎炸至兩面金黃色（約3-4分鐘）即可撈出瀝油備用

4. 撒上適量胡椒粉，最後也可撒些熟白芝麻即完成！

超香又鮮嫩的孜然雞胸肉食譜（按圖）

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小叮嚀～

1. 一定要注意火侯不可太大，熱鍋後調整中火，否則容易焦黑哦！

2. 雞胸肉也可以換成無骨雞腿扒喔！

3. 油溫是否足夠可用木製筷子下油鍋測試，若筷子周圍起泡泡就代表油溫足夠了！

4. 下雞肉煎炸時要一塊一塊分別入鍋，才不會黏成一團

5. 如何判斷雞肉是否熟透，可用竹筷若穿得過雞胸肉就是熟了！



分享美味的夜市小吃，希望大家都能成功喔！後記～這次盛盤後竟然忘了撒上芝麻，拍照時好幾隻小老鼠在旁邊虎視眈眈一直想伸手偷吃，才一拍完就立刻秒殺了！

其他社員回文：「看起來超好吃的，謝謝分享，假日有空來試試」、「看著我都餓了」、「這麼晚看到真的母湯（不行）」、「讚啦」、「有機會試試！」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】