蕎麥麵食譜｜日本人跨年必吃！教你煮地道柴魚高湯加雞肉白蔥更香

日本在12月31日跨年時，有個吃「跨年蕎麥麵」的習俗。而目前雖然無法去日本體驗吃跨年蕎麥麵的文化，但其實可以在家自己做喔！下面文章將介紹日本料理教室的南俊宏老師所準備的食譜，還有柴魚高湯的製作方法，只要學會這道高湯的做法，除了跨年蕎麥麵外也可以用在許多日本料理上！文章中也附上烹飪步驟圖片，不管是料理新手或老手，都能輕鬆學會這道日本跨年必吃料理喔！



「湯蕎麥麵（かけそば）」是將蕎麥麵放入碗中，再倒入熱騰騰日式醬油的是日本麵食。在日本有在一年的最後一天，12月31日吃湯蕎麥麵的習俗，這個蕎麥麵就稱為「跨年蕎麥麵」。

因蕎麥麵比起其他麵類更容易咬斷，所以有斷開今年的厄運、延長家運和壽命等蘊含著各種希望的意義在裡面。日本各地在準備湯蕎麥麵匙使用的食材、麵條等也都不太一樣，而下面要介紹的是使用正統高湯、蕎麥麵、雞肉的食譜給大家！

蕎麥麵食譜（按圖看清👇👇👇）

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首先準備日式醬油湯底的柴魚高湯

柴魚高湯的食材※2人份

- 柴魚片30公克

- 水1公升

柴魚高湯的製作方法：

1. 首先準備日式醬油湯底的柴魚高湯。將水倒入鍋內，在水滾之前將柴魚片一次性散佈在鍋中，之後立刻轉為小火，用筷子壓住煮個一分鐘左右後關火，之後靜置10分鐘讓柴魚片沉入鍋底。

2. 在碗上鋪好篩子和紙巾，將高湯倒進碗內過濾出柴魚片&高湯就完成這個步驟了。

（LIVE JAPAN授權使用）

接著來做跨年蕎麥麵！先炒過雞肉和白蔥會更香

跨年蕎麥麵的食材※2人份

- 蕎麥麵（乾麵）180公克

- 雞腿肉1片

- 白蔥1根 ※韭葱、大蔥也可以

- 青蔥 適量

- 沙律油 適量

- 柴魚高湯 600毫升

- 醬油 3大匙

- 砂糖2小匙

- 味醂 1.5大匙

如果沒有味醂也可以使用「白葡萄酒1大匙加上砂糖1/3大匙」替代。



跨年蕎麥麵的做法

1. 將雞腿肉切成一口大小，再將白蔥（葉子包住莖的部分就是白蔥）切成3公分大小，再將青蔥（綠色的分枝部分，葉子前端也可食用）切成蔥花。

2. 在平底鍋中倒入沙律油熱鍋，再將雞腿肉、白蔥放進鍋中，煎到表面微焦即可，雞腿肉和白蔥煎過後會提升香氣喔。

3. 在鍋中倒入柴魚高湯，加入砂糖、味醂、醬油，稍微加熱。等稍微加熱之後再加入雞腿肉和白蔥，用中火煮5分鐘。

4. 在別的鍋中煮沸2公升的水，再依照蕎麥麵包裝袋上所標示的時間煮蕎麥麵。煮蕎麥麵時一邊用筷子攪散，一邊注意不要讓熱水溢出。盡快將煮好後的蕎麥麵撈起來倒入碗中。

5. 在裝有蕎麥麵的碗中倒入煮過雞腿肉和白蔥的柴魚高湯，再撒點青蔥就完成了。

有許多日本人會將魚板等顏色鮮艷的食材擺在跨年蕎麥麵上，另外加點炸蝦等炸物也很好吃喔！

以上就是日本道地的跨年蕎麥麵，帶有斬斷厄運、為明年帶來好運的吉祥意涵，你也可以在家煮碗跨年蕎麥麵，一起祈求今年好運連連到！

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