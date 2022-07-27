中風｜怎與慢性病保持距離？踏入銀髮之齡　要懂管理這5大數字

世界衛生組織也指出，罹患慢性病每年造成全球4,100萬人死亡，相當於全球死亡人數的71%，建議從控制吸煙、增加運動、健康飲食及適度飲酒等慢性病的共同危險因子着手。



代謝症候群 可預防也可治療

依據台灣衛生福利部國民健康署「代謝症候群防治工作手冊」的定義，代謝症候群（Metabolic Syndrome）是可預防也可治療的疾病，要是不及早檢查治療，將比一般人增加六倍得到糖尿病的風險、四倍高血壓風險、三倍高血脂風險、兩倍心臟病及腦中風風險，變成慢性病病人。

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五項危險因子符合三項 即是代謝症候群

臺北醫學大學新國民醫院肝膽腸胃科醫生林倬瑋強調，20歲以上的成人，如果若有腹部肥胖、血壓偏高、空腹血糖值偏高、三酸甘油脂偏高或高密度脂蛋白膽固醇偏低的傾向，且上述五項符合三個以上，就稱為代謝症候群。上述五項檢查值若達到下列指標，民眾就需多加注意：

1. 腰圍：男性≧90 厘米（35吋）、女性≧80 厘米（31吋）

2. 血壓：收縮壓≧130 毫米汞柱、舒張壓≧85 毫米汞柱

3. 空腹血糖值：≧100 毫克/100c.c.

4. 三酸甘油脂（TG）：≧ 150 毫克/100c.c.

5. 高密度酯蛋白膽固醇（HDL）：男性< 40 毫克/100c.c.、女性 < 50 毫克/100c.c.



建立良好生活習慣 預防代謝症候群上身

倘若有擺脫代謝症候群需求，林倬瑋醫生建議，尋求專業腸胃科醫生的協助。目前醫療介入的方式除了使用藥物，也可以使用胃鏡手術等適當的治療讓代謝症候群遠離，迎向健康生活。

而鑑於高血壓、糖尿病、高血脂、吸煙及體重過重為慢性疾病之主要危險因子，台灣國民健康署呼籲，日常生活中應養成建立自主健康管理的習慣，定期量測血壓、腰圍及體重，平時注意均衡飲食、少油少鹽多纖維、戒煙、少酒、多運動，並定期接受健康檢查，以減少慢性疾病之發生。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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