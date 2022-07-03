壽司冷知識｜鮓、鮨都叫SUSHI？5個壽司冷知識醋飯跟佛祖舎利有關

說到日本的傳統文化美食，一定會想到壽司。壽司在全球都有一定人氣，相信大家也吃不少，對於壽司的日文「寿司（すしSushi）」應該也不會陌生，不過其實在日本有關壽司的專用名字有很多種，今天我們就用文字來多了解了解壽司吧！



壽司店常看到的「鮓」、「鮨」怎麼念？

應該沒有人不知道壽司的日文是「SUSHI」，但原來在日文中，唸作「SUSHI」的還有另外兩個漢字：「鮓」跟「鮨」，到底三個字有什麼分別呢？

相關文章：【壽司冷知識】為什麼一碟壽司有兩件？當中原因其實好簡單！👇👇👇

+ 5

「鮓」跟「鮨」這兩個漢字很常在日本料理店名上看到，相信很多人都認為這是日文漢字，但其實它們都是從中文引入變成日文的。

「鮓」一字《釋名·釋飲食》中以「鮓，葅也，以鹽米釀之如葅熟而食之也。」記載，是以鹽米把魚肉包起來熟成的一種料理方式。而「鮨」在《爾雅·釋器》中「魚，謂之鮨。」，表示是魚的另一種稱呼。兩個字都是跟魚相關，後來這兩個字傳到日本，日本的壽司不再只是魚的料理，再把本來的料理方式改良後，就變成了今天「壽司」。

而中文的唸法，「鮓」唸作粵音zaa2（注音：ㄓㄚˋ），「鮨」唸作粵音ngai6（注音：ㄑㄧˊ）。

醃薑片的日文是什麼？

醃薑片日文是「ガリ（Gari）」，也是在吃壽司時一定會看得到的小菜，日文是片假名但不等於它是外來語，只是因為它口感爽脆吃起來會有「嘎滋嘎滋」的聲音而命名。

壽司用醬油的別稱是？

醬油一般的日文是「しょうゆ（Syo-yu）」，但在壽司界中，醬油有一個非常美麗的名字，叫做「むらさき（murasaki）」，漢字就是「紫」。原因是江戶時代醬油是非常珍貴的調味料，價格也非常高，大約是鹽的8倍左右， 而以前的日本把紫色當成是非常高貴的顏色，紫色的衣服會比一般的來得貴，所以便把這珍貴的調味料稱為「紫」。

相關文章：【日本料理】壽司魚生Wasabi營養好處多 小心4大潛藏健康風險！👇👇👇

+ 9

壽司醋飯跟釋迦牟尼有關？

壽司的醋飯是「シャリ（Shari）」，源於印度的「舎利」，即釋迦牟尼的遺骨，看到這裡大家應該覺得毛毛的吧。說法有很多種，一種是釋迦牟利去世時遺骨分別安置在8座舎利塔內，遺骨被分成小塊，就像米粒的大小。另一個說法則溫柔多了，就是佛教中遺骨會入土為安，年復一年會變成稻、麥等穀物的養份，可以幫助人類。

助六壽司的助六是誰？

在日本便利店常常會看到助六壽司「すけろくずし（sukerokuzushi）」，就是捲壽司加豆皮壽司的組合，其實這是有典故的——出自日本歌舞伎中的「助六由縁江戶櫻」的故事裡。劇中男主角助六的情人叫「揚巻（あげまき）」，當中的「揚」有「油揚げ（あぶらあげ）」即豆皮的意思，而「巻き（まき）」則是以海苔包著飯的捲壽司，因此豆皮壽司與卷壽司就變成了助六壽司囉。

有關壽司的日文還有很多不能盡錄，希望大家喜歡吃壽司之餘，也可以多了解一些背後的小故事呢！

相關文章：【壽司冷知識】迴轉壽司發明源於啤酒工廠？附人氣店介紹香港都有👇👇👇

+ 2

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】