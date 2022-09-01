奇亞籽營養｜抗氧化高藍莓3倍！降血壓防便秘4大功效4類人不宜

奇亞籽外觀不起眼、如黑點般細小，遇上水之後卻會形成凝膠狀，吃起來雖然沒什麼味道，但是飽足感異常驚人，近幾年來已經被外國譽為減肥聖品，其營養價值之高更因此被視為超級食物。

文：文子齊 資料查核：Hello醫師



究竟奇亞籽的功效、好處有哪些？但是否有哪些人是否應避開？《Hello醫師》就和你一起認識這個紅透國內外的超級食物。

奇亞籽4大功效（按圖👇👇👇）

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奇亞籽是什麼？

奇亞籽（Chia Seed）源自於墨西哥南部和危地馬拉，是薄荷科植物芡歐鼠尾草的種子。奇亞籽還是阿茲特克人與馬雅人的主食，傳說中只要阿茲特克人外出打獵就會仰賴奇亞籽補充體力。

奇亞籽吸過水之後會膨脹，吃下去的飽足感也異常驚人，光是這2點就足以風靡歐美國家。有些人聽到很有飽足感就覺得奇亞籽熱量很低，其實奇亞籽屬於堅果種子類，營養價值高，不僅抗氧化能力更是藍莓的3倍，鉀含量更是香蕉的2倍。不過奇亞籽的熱量也相當高，光是100公克就有422大卡、脂肪31.8公克，頗為驚人。

奇亞籽4大功效

奇亞籽含有多種營養成分，每100公克就有29.7公克的膳食纖維，其中的水溶性纖維可以延緩血糖上升的速度，除此之外，奇亞籽的功效還有這些：

1. 膳食纖維多助消化：奇亞籽的膳食纖維豐富，非水溶性的膳食纖維無法消化可以進入大腸，幫助腸胃蠕動，促進排便。

2. 控制血糖上升速度：奇亞籽也富含水溶性纖維，水溶性纖維能幫助血糖平穩，不容易波動，對於糖尿病患者或是需要控制血糖的人來說是相當好的食物。

3. 礦物質豐富能夠助骨骼強健：奇亞籽有鈣、磷、鎂、蛋白質等元素，其中鈣質含量有831毫克、蛋白質21.7公克，是強化骨骼的好幫手。

4. 富含不飽和脂肪酸降低心血管疾病：奇亞籽大部分屬於不飽和脂肪酸，以Omega-3的α–次亞麻油酸的比例最高，可以有效降低膽固醇，減少罹患心血管疾病的風險，也有助於維持神經系統和腦部的運作。



吃什麼食物會有特別副作用？（按圖）

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奇亞籽的副作用有哪些

奇亞籽好處多、營養價值高，不過也有些副作用，有下列病徵者應避免食用：

- 消化問題：奇亞籽雖然纖維含量高、可幫助排便，但下肚後容易脹氣，讓胃感到不適。有胃潰瘍、胃發炎的病患建議少吃，以免增加胃的負擔。

- 過敏：雖然對奇亞籽過敏的案例較少見，不過對芝麻、芥菜籽過敏的人，攝取奇亞籽可能也將有較高的致敏反應風險。

- 低血壓者：奇亞籽可以降低血壓，不過若已經有低血壓或是老人，較不適合吃奇亞籽，會讓血壓更低。

- 服用血液稀釋劑者：由於Omega-3會稀釋血液，若已經有服用類似藥物或是要動手術者，較不適合吃奇亞籽。



奇亞籽要怎麼吃

奇亞籽看似難料理，但其實只要放入水中，再加入檸檬、蜂蜜就成了酸甜迷人又健康的蜂蜜檸檬奇亞籽飲品。另外，早餐喝牛奶、豆漿時，建議也可加入一些奇亞籽增添口感。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：超級食物「奇亞籽」、抗氧化力高藍莓3倍！奇亞籽4大功效控糖助消化】

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