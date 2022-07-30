壽司食譜｜無米韓式壽司材料簡單10分鐘即成！1種醬料不可少

大家每天都會愁着早、午晚餐吃什麼，尤其是這一份「無米韓式壽司」非常適合減脂期的你們，也可作為小孩的早午餐，鮮豔健康的食材也會讓小朋友非常有食慾！



「無米韓式壽司」所需的食材非常簡單，拿片紫菜包一包，抹個沙律醬就完成了！「無米韓式壽司」10分鐘內就能搞定，絕對是快手料理！大家趕快一起看看如何做吧！

無米韓式壽司食譜（按圖看清👇👇👇）

+ 8

「無米韓式壽司」所需食材：

- 紫菜片

- 雞蛋兩顆

- 紅蘿蔔

- 生菜

- 蟹柳棒

- 沙律醬



「無米韓式壽司」做法：

STEP 1. 首先將蟹柳拿出解凍，並且打兩粒雞蛋拌勻，用平底鍋均勻放些油煎熟，然後將紅蘿蔔、生菜給清洗乾淨。

STEP2. 另外將雞蛋、紅蘿蔔和蟹柳都切成絲狀備用。

STEP3. 熱鍋也將紅蘿蔔炒至熟狀，加些鹽作為調味。

STEP4. 這時候準備個海苔片，抹上薄薄一層的沙律醬作為調味，然後放上生菜為基底，加上胡蘿蔔絲、雞蛋絲和蟹柳絲一起。

相關文章：韓式煎餅食譜｜蝦仁椰菜蛋家中食材靈活用 簡易製韓式點心👇👇👇

+ 8

STEP5. 隨後將海苔卷緊，在海苔的尾端沾一沾水，讓海苔沾粘在一起緊合即可。

STEP6. 這時候就可以將紫菜卷像壽司一樣切開，擺盤就可以開吃啦！

這樣的早餐看起來是不是非常有食慾呢？趕快把它加入你的食譜列表內，以後早餐不知道要做吃什麼，或是要清雪櫃時就把它安排上吧！

TIPS* 除了以上的食材，所以搭配的食材都可以自己的喜好自由搭配~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】