【壽司冷知識】迴轉壽司發明源於啤酒工廠？附人氣店介紹香港都有

哈囉，大家好。今天筆者要來跟大家討論的主題是迴轉壽司！講到日本美食，壽司毫無疑問地可以說是日本的一大代表。壽司，包含了從一位難求的壽司齋藤（鮨さいとう）、匠系列等高級壽司，到迴轉壽司連鎖店、一般連鎖店及其他衍伸等各種類別。其中，又以迴轉壽司最受日本家庭的歡迎。但是，大家有沒有想過，迴轉壽司的起源是什麼樣子呢？這篇就讓筆者帶大家來看看迴轉壽司的歷史吧！

▼迴轉壽司的起源（按圖了解👇👇👇）

迴轉壽司的起源

迴轉壽司的誕生，是由一間在大阪的料理店「元祿」的料理人——白石義明所發明的。白石在1947年開了自己的料理店，為了讓客人及自己可以簡單輕鬆，主打立食壽司（站著吃的壽司店）。這樣的想法在當時是非常有噱頭的，所以非常有人氣，生意非常好，好到店裡有點變得慢性人手不足。而為了解決店鋪的這問題，白石把腦筋動到了啤酒工廠的輸送帶上。不是等客人點餐後才開始捏，而是把壽司放在輸送帶上讓客人自己拿如何？這樣的想法，造就了1958年世界上第一間迴轉壽司店「元祿壽司店」的誕生。在那之後的火熱程度更是不用多作介紹，到現在可是年有5000億日圓的產業商機呢！以上就是迴轉壽司的起源。

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日本人氣迴轉壽司店家

介紹完了迴轉壽司的歷史起源，那麼在日本有哪些常見的迴轉壽司店呢？也順便一起看看吧！現在也有很多家連鎖店都已經進場台灣、香港，相信許多讀者也都有聽過吃過，當然也有一些是尚未加入的，等未來能安心前往日本旅遊時也可以品嚐看看喔！

壽司郎（スシロー）

壽司郎是日本最大的連鎖店。全國店鋪數有531間。經營戰略非常厲害，先前打的「還原率50%」的宣傳策略也非常成功，用味道抓住了許多粉絲的心。現在壽司郎也引進台灣、香港，相信讀者也不陌生，能吃到高品質的吞拿魚中腹、大腹。

濱壽司（はま寿司）

濱壽司是日本第二大的迴轉壽司連鎖店。全國有503間店鋪。為何會有如此驚人的開店速度呢？背後原因是因為他們跟すき屋（SUKIYA）是同個集團，所以有強大的資本力。藉由大規模的宣傳等知名度也急上升中!！

日本人氣連鎖迴轉壽司店「壽司郎」已在香港佐敦開幕，主打$12起的壽司過百款。

藏壽司（くら寿司）

日本第三大的迴轉壽司連鎖店就是藏壽司。全國店鋪數為453間。他們家所打的餐盤回收系統、鮮度君等都很有人氣，回收餐盤時的小遊戲也兼具娛樂性。另外，他們的創作壽司也有一定的好評。

河童壽司（かっぱ寿司）

河童壽司在日本全國的店舖數約328間。他們是迴轉壽司業界中最先打入特急新幹線系統的店家，曾經一時壓倒性的坐穩業界龍頭，不過從幾年前開始業績開始惡化，現在正積極尋找再起的機會。

海鮮三崎港

海鮮三崎港也是在東京不少地區能夠看到的迴轉壽司店，（東京外也有許多分店），海鮮三崎港物美價廉與特快直達車的雙層軌道設計的特色也讓他成為日本人氣迴轉壽司中的排行榜上常客。

除了物美價廉的特色外，時常舉辦令人拇指大動的吞拿魚祭或是其他時旬祭典也都很有特色，料也放得很豪放，也是令人十分印象深刻的一家人氣迴轉壽司。

以上，是筆者介紹的迴轉壽司歷史以及日本常見的迴轉壽司店家。不知道大家是否對迴轉壽司這個業界有更進一步的認識呢？其實知道一些這樣的背景，實際去吃時更可以感受到一些店家的用心喔！

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