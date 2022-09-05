入廚貼士｜錫紙10秒極速去掉鍋物浮沫雜質　事前必做1步點分底面?

錫紙並不只用作焗盤的墊底紙，原來也有一個另類用途而且可以多次使用，環保之餘清潔上亦相對輕易。



錫紙不止去除污垢 鍋物湯汁雜質10秒去除

錫紙，即是鋁箔紙（aluminium foil），由鋁及其他金屬（例如銅、鎂及鋅）經輾壓機所壓成的合金薄片，它幾乎是廚房及BBQ時的必備用品。以往網上有不少人介紹錫紙的妙用方法，最為人認識的相信是去除金屬廚具污垢、加速冷凍等等。不過錫紙更有一個另類用法，可以用作吸油紙將鍋物、湯汁上的雜質與少量油脂吸走，方便的同時也減輕後續的清潔。到底錫紙可以如何「吸」走表面雜質？

錫紙不止可去除金屬污垢，鍋物湯汁上的雜質也可去除。（余曉彤攝）

香港開電視外購節目《家事ヤロウ》其中一集便介紹了錫紙的萬用法，主持們一同實試當中成效。以錫紙當作紙吸油紙為例，當然平面的錫紙未能吸附雜質，事前也要多做一步，請按圖看錫紙吸雜質步驟：

皺紋成關鍵 錫紙清洗後可重用

節目中解釋雜質由蛋白質和脂質凝聚而成的泡狀物，會令湯味變得苦澀。皺成一團的錫紙有凹凸不平的表面，可以黏附雜質，把它們清除。當然可以用廚房紙或湯匙清除，但用錫紙的好處是只會除掉雜質的部分，不用擔心湯汁會被吸走。此外，用清水把黏附在錫紙上的雜質清洗乾淨，即可重複使用。

雜質由蛋白質告脂質凝聚而成的泡狀物，會令湯味變得苦澀。（《家事ヤロウ》截圖）

錫紙光面啞面有分別？

錫紙一邊是光面；一邊是啞面，向來都有正反面的討論，更有人指光面是接觸食物的一面，到底是否有分別？根據食物科學網站解釋，錫紙並無正反之分，兩面均可任意使用。錫紙看來兩面不同的原因在於製造過程，當鋁板鋪開時，與滾輪接觸的一面會發出閃光，兩面的光澤不同並非在生產時刻意做成。不過兩面的反射率也有少許分別，光面約88%；啞面約80%。基於兩面的反射率差異很少，用在烹飪方面是沒有分別的。

入廚貼士｜錫紙妙用10招變廚房法寶點分底面？消委會教你正確用法

根據食物科學及歷史探知著名網站解釋，錫紙並無正反之分，兩面均可任意使用。（余曉彤攝）

資料來源：香港開電視《家事ヤロウ》